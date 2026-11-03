Kocaeli Gebze\'de GTO seçimi sürerken fenalaşan oda üyesi hastaneye sevk edildi

Kocaeli Gebze Ticaret Odası (GTO) seçimleri sırasında bir kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Gebze Ticaret Odası, 10. Dönen Oda Organ Üye Seçimi'ni gerçekleştiriyor. Gebze Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde kurulan sandıklarda sabah 09.00 saati itibariyle seçim heyecanı başladı. Mavi listede mevcut başkan Abdurrahman Arslantaş ve turuncu listede başkan adayı Oğuz Şerifalioğlu'nun yer aldığı seçimlerde oda üyeleri, isimlerinin yer aldığı sandıklara giderek oyunu kullanıyor. Seçim heyecanı tüm hızıyla devam ederken oda üyelerinden ismi öğrenilmeyen bir kişi fenalaşarak yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında üye hastaneye sevk edildi.