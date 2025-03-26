Kocaeli İtfaiyesi\'ne 96 Yeni Personel Katıldı

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi'nde göreve yeni başlayan 96 yeni personel, emekli itfaiyecilerden bayrak teslim aldı. Başkanı Büyükakın, Kocaeli İtfaiyesi'nin gücüne ve önemine vurgu yaparak " Türkiye'deki en güçlü itfaiye teşkilatından biriyiz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 96 yeni personel için düzenlenen İtfaiye Personeli Göreve Başlama Töreni'ne katıldı. Tüm sınavlarda başarı elde ederek yeni işe başlayacak personelin heyecanına ortak olan Başkan Büyükakın, itfaiye teşkilatının önemine ve Kocaeli İtfaiyesi'nin beceri ve kabiliyetine vurgu yaptı.

"630 kişiyle Kocaeli'ye hizmet vereceğiz"

İtfaiye teşkilatının sayısal olarak güçlendiğini söyleyen Büyükakın, "Son 6 yılda itfaiye teşkilatımıza 43 müfreze aracı kattık. Bugün itibari ile 124 aracımız var. Güçlü filoya sahibiz. 534 personel ile hizmet veriyorduk. Bugün itibari ile 96 yeni arkadaşımız ile toplamda 630 kişi ile Kocaeli'ye hizmet vereceğiz" diye konuştu.

Kocaeli İtfaiye teşkilatında işe yeni başlayan memurları tebrik eden Büyükakın, "KPSS ve performans sınavlarını başarı ile geçtiniz. Liyakata özen gösterdik. Adil şekilde yaptığımız sınavlardan başarı ile geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyor, yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Yangına erişim süresi 6 dakikada tutmaya çalışıyoruz"

Son 6 yılda itfaiye teşkilatının güçlenmesi noktasında pek çok yatırım yaptıklarını dile getiren Büyükakın şöyle devam etti: "2019 yılında Beylikbağı İtfaiye Grubunu, 2020 yılında Bağçeşme İtfaiye Müfrezesini, 2022 yılında ise Daire Başkanlığı ve İzmit Grubunu tamamladık. Kartepe İtfaiye Grubunu Haziran ayında tamamlanacağız, Gebze İtfaiye Yeni Hizmet Binası ise proje aşamasında. Yukarı Hereke Müfrezesi yeni personelin eğitimi sonrası hizmete girecek. Yangına erişim süresi metropol şehirlerde 8-10 dakika. Biz bunu 6 dakikada tutmaya çalışıyor ve sahadaki çalışmaları buna göre yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"2024'te 11 bin 980 olaya müdahale edildi

Büyükşehir belediyesi itfaiye teşkilatının 2024 yılı müdahale rakamlarına değinen Büyükakın, Kocaeli itfaiyesinin 2024 yılında 4 bin 951 yangın, 7 bin 29 teknik kurtarma ile toplam 11 bin 980 olaya müdahale ettiğini ve bunların yanı sıra 2 bin 238 boğulma vakasının da önüne geçildiğini aktardı. Başkan Büyükakın, Kocaeli itfaiyesinin 24 saat uyumayan bir teşkilat olduğunu belirtti.

"İtfaiye teşkilatımız aynı zamanda Türkiye'de de önemli bir eğitim merkezi"

Türkiye'de önemli eğitim merkezi haline geldiklerini belirten Başkan Büyükakın, "İtfaiye teşkilatımız aynı zamanda Türkiye'de de önemli bir eğitim merkezi. 23 bin 909 kişiye bu merkezimizde eğitim faaliyeti gerçekleştirdik. Ayrıca 125 kişilik ağır arama-kurtarma ekibi kurduk ve akreditasyon sürecini tamamlamak üzereyiz. Eğitim ve denetimlerin itfaiye teşkilatının başarısında büyük bir yeri var. Son 6 yılda Elazığ ve Maraş depremlerinde, orman yangınlarında ve sel baskınlarında aktif şekilde yer aldık. Yangınlarda ve afetlerde nasıl bir güç birliği yapıldığını hepimiz gördük. Afet zamanlarında devlet teşkilatları ne kadar güçlü olursa olsun, halkın dayanışması her şeyin önündedir. Gönüllü teşkilatlarımız, afetlerdeki en büyük destekçilerimizdir" şeklinde konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nda düzenlenen törende emekli olan personel, göreve yeni başlayanlara bayrak teslim etti. Törenin sonunda 'İtfaiyeci duası' okunarak yeni personel göreve başlamış oldu. - KOCAELİ