Kocaeli Körfez'de uzun yol şoförü, 4 yıldır beslediği kargasına elinden hamsi yedirdi - Son Dakika
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Kocaeli Körfez'de uzun yol şoförü, 4 yıldır beslediği kargasına elinden hamsi yedirdi

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan uzun yol şoförü, 4 yıl önce yaralı bulup tedavi ettiği kargasını eliyle besliyor. Kargasının son olarak elinden hamsi yediği görüntüler izleyenleri gülümsetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 yıldır beslediği kargasına eliyle balık yediren uzun yol şoförünün görüntüleri izleyenlerin içini ısıttı.

Aslen Rizeli olan ancak Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan uzun yol şoförü Ömer Tek'in 4 yıl önce yaralı olarak bulduğu ve tedavi ettiği kargası şimdi adeta evcil hayvanı oldu. Tek'e yakın tavırlarıyla dikkat çeken karga, elinden yemek yiyor, su içiyor, çay içiyor. Son olarak Tek'in elinden hamsi yiyen karganın görüntüleri izleyenleri gülümsetiyor. Tek 'bizim balıklarımızı yeme' dese de kargayı elleriyle beslemekten de geri kalmıyor. O görüntüler ise izleyenlerin yüreğini ısıtarak tebessüm ettiriyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kocaeli Körfez'de uzun yol şoförü, 4 yıldır beslediği kargasına elinden hamsi yedirdi - Son Dakika
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