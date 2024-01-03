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Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği ve lise öğrencileri depremde riski azaltmak için proje başlattı - Son Dakika
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Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği ve lise öğrencileri depremde riski azaltmak için proje başlattı

Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği ile lise öğrencileri, depremde riski en aza indirmek amacıyla başlattıkları projeyle herkese örnek oluyor.

Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği ve lise öğrencileri depremde riski azaltmak için proje başlattı
03.01.2024 - 11:10,
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Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği ile lise öğrencileri, depremde riski en aza indirmek amacıyla başlattıkları projeyle herkese örnek oluyor. Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Dernek Başkanı Bahri Söğüt, depremde yıkılmayan evlerde ölümlerin yüzde 3'ünün, yaralanmaların ise yüzde 50'sinin sabitlenmemiş eşyalardan kaynaklandığını belirtti.

Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği, evdeki eşyaların depremde devrilerek vatandaşlara zarar vermemesi için proje başlattı. İlk olarak şehit ailelerin evlerindeki eşyaları sabitleyen ekip, deprem bilinci oluşturmak için lise öğrencilere de eğitim vererek, ev aletlerini kullanma becerileri kazandırıyor. Eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, şehit ailelerin evlerinde sabitlenmemiş eşyaları sabitliyor. Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Dernek Başkanı Bahri Söğüt, depremde yıkılmayan evlerde ölümlerin yüzde 3'ünün, yaralanmaların ise yüzde 50'sinin sabitlenmemiş eşyalardan kaynaklandığını belirtti. Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği ile Tüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri, en son Hakkari Yüksekova'da 25 Ağustos 2016 yılında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Mert Er'in (24) ailesinin evinin eşyalarını sabitledi.

"Öğrencilere, elektrikli ev aletleri kullanma becerileri kazandırdık"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi'nin destekleri ile oluşturulan Yerel Destek Programı'na (YEDEP) proje yazdıklarını ifade eden Bahri Sögüt, "Bu projede ortaklarımız Kocaeli Hayırseverler Derneği, Tüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi ve birkaç tane daha ortağımız var. Proje içerisinde gençlere yönelik çalışmalarımız var. Öğrencilere, elektrikli ev aletleri kullanma becerileri kazandırdık, sonra da şehitlerimizin ailelerinin evlerinde sabitlenmemiş eşyaları sabitleyerek bu konuda duyarlılık oluşturmaya çalışıyoruz. İşe şahit ailelerin evlerinden başladık. Gönlümüz bütün toplumun evlerindeki sabitlenmemiş eşyaların sabitlenmesidir" diye konuştu.

"Depremde ölümlerin yüzde 3'ü, yaralanmaların yüzde 50'si sabitlenmemiş eşyalardan kaynaklanıyor"

Can güvenliği konusuna değinen Söğüt, "Evdeki eşyaların sabitlenmesi neden önemli? Depremde ölümlerin yüzde 3'ü, yaralanmaların yüzde 50'si sabitlenmemiş eşyalardan kaynaklanıyor. Ev yıkılmamış ama eşyalar sabitlenmediği için kişiler yaralanıyor, hayatını kaybediyor. Bu proje 2023 Mayıs ayında başladı, hala devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de devam edecek. 30 öğrencimize eğitim verdik ve bunların 15'i ile yolumuza devam ediyoruz. Şu ana kadar 6 ailenin eşyalarını sabitledik. Amacımız tüm şehit ve gazi ailelerin evlerindeki eşyaları sabitlemek" şeklinde konuştu.

"Körfez ilçesinde 10 bin üzerinde öğrenciye ve öğretmenlerine deprem bilinçlendirme eğitimini verdik"

Proje paydaşlarından Tüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi'nde görsel sanatlar öğretmeni Abdurrahman Eke ise, "Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği'nden projeyle alakalı bize teklif geldiği zaman hiç düşünmeden kabul ettik ve protokol imzaladık. Bu protokol kapsamında hem şehit ailelerimizin hem gazilerimizin evlerindeki yapısal olmayan eşyaların sabitlenmesi hem de bulunduğumuz Körfez ilçesindeki tüm ilk, orta ve lise grubundaki öğrencilere deprem bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi aşamasında görev aldık. Bu kapsamda Körfez ilçesinde 10 bin üzerinde öğrenciye ve öğretmenlerine deprem bilinçlendirme eğitimini verdik" ifadelerini kullandı.

"Öğrencileri deprem konusunda bilinçlendirdik"

Öğrencilere deprem bilinci konusunda eğitim verdiklerini söyleyen Eke, "Bu proje kapsamında eğitimi verirken hem tahliye tatbikatı düzenledik, hem de deprem öncesinde, anında ve sonrasında neler yapmaları gerektiği konusunda onları bilinçlendirdik. Bu konuda gerekli tüm eğitimleri verdik. Projenin bir diğer ayağı da şehit ve gazi ailelerimizin evlerindeki yapısal olamayan eşyaların sabitlenmesiydi. Bu konuda öğrencilerimiz Mahalle Afet Gönüllüleri ve işin uzmanları tarafından eğitime tabi tutuldu. 'Küçük ev aletleri nasıl kullanılır, nasıl sabitleme yapılır, evde sabitlemeye nereden başlanır, hangi eşya öncelikli sabitlenir?' bu konuda tüm eğitimleri aldıktan sonra öğrencilerimizle beraber şehit ve gazi ailelerin evlerindeki yapısal olmayan eşyaları sabitlemek için çalışıyoruz" dedi.

"İnsanlara yardım etmek ve bu durumda herkesi bilinçlendirmek bizi çok mutlu ediyor"

Şehit ailesinin evine gelerek eşya sabitleyen Tüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Aycan Rana Sağlam, "Aldığımız eğitimle elektrik eşyaları kullanmayı öğrendik. Doğada kaldığımızda arama-bulma gibi çalışmalar yaptık. İp bağlama, kurtarma eğitimlerini aldık. Şehit aileler için bir şeyler yapmak çok güzel duygu. İnsanlara yardım etmek ve bu durumda herkesi bilinçlendirmek bizi çok mutlu ediyor. Elektrikli eşyaları sadece erkeklerin kullanmadığını, kadınların da bu şekilde yardımlar yaptığını da gösteriyoruz" diye konuştu.

"Depremde eşyaların devrilmemesi için sabitleme yapılıyor, herkese teşekkür ediyoruz"

Projeden memnun olduğunu söyleyen Şehit Mert Er'in babası Osman Er, "Oğlum 24 Ağustos 2016 yılında Hakkari Yüksekova'da şehit oldu. Yapılan işlem farklı. Şehit aileleri olarak bizleri yalnız bırakmadıkları için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Depremde eşyaların devrilmemesi için sabitleme yapılıyor, herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği ve lise öğrencileri depremde riski azaltmak için proje başlattı - Son Dakika


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