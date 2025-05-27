Kocaeli'nde Ekonomik Ulaşım: Hat 41K ile 'Gittiğin Kadar Öde' Sistemi - Son Dakika
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Kocaeli'nde Ekonomik Ulaşım: Hat 41K ile 'Gittiğin Kadar Öde' Sistemi

Kocaeli\'nde Ekonomik Ulaşım: Hat 41K ile \'Gittiğin Kadar Öde\' Sistemi
27.05.2025 11:39  Güncelleme: 11:42
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4 ilçeyi birbirine bağlayan Hat 41K'yı hizmete sundu. 'Gittiğin kadar öde' sistemiyle vatandaşların sadece kullandıkları mesafe kadar ücret ödemelerine olanak tanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4 ilçeyi birbirine bağlayan Hat 41K, "Gittiğin kadar öde" sistemi sayesinde ekonomik yolculuk imkanı sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce Körfez'den Kartepe'ye 4 ilçe arasında kesintisiz ulaşım sağlayan Hat 41K'yı hizmete almıştı. Körfez'den Kartepe'ye uzanan ve 40 kilometre uzunluğundaki güzergah boyunca gidiş 35, dönüş 40 durak olmak üzere toplamda 75 durağa hizmet veren Hat 41K, vatandaşlara yalnızca kullandıkları mesafe kadar ücret ödeme olanağı sağlıyor.

'Gittiğin kadar öde'

Gidiş ve dönüşün 10 bölgeden oluştuğu güzergahlarda her bölge içine tanımlanmış duraklar bulunuyor. Biniş yapılan durağın tanımlı olduğu bölgeyle iniş yapılan durağın tanımlı olduğu bölge arasında ücretlendirme hesaplaması yapılıyor. Otobüs içindeki cihaza kart okutulduğunda, binilen bölgeden son bölgeye kadar belirlenen ulaşım ücreti 'Kocaelikart' içindeki bakiyeden bloke ediliyor. Otobüsten indikten sonra duraklardaki ücret iade cihazına kart okutulduğunda, sadece gidilen bölgenin ücreti alıyor, geriye kalan miktar ise karta iade ediliyor.

Hereke'ye kadar uzatıldı

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Hat 41K'nın güzergahı Hereke'ye kadar uzatıldı. Hereke'den Kartepe güzergahına; Körfez İlçesi; Hereke Terminali 1, Hereke Dörtyol 2, Kocaeli Üniversitesi Hereke Kampüsü 1, Kınay Caddesi Ayna Durağı, Hereke Tekel D-100, Şirinyalı Yalıkent, Kirazlıyalı Okul, KOÜ Yabancı Diller Kampüsü 1, Körfez Belediyesi, Körfez Kaymakamlık, Körfez Diş Hastanesi, Tütünçiftlik Merkez 3, 95 Evler, Derince İlçesi; Derince 60 Evler, Derince 44 Evler 2, Derince Geçit 2, Çenesuyu Kaşık Üst Geçit, İzmit İlçesi; Şirintepe Üst Geçit 1, SGK İl Müdürlüğü D100, Eğitim Kampüsü 1, Seka Devlet Hastanesi D-100 1, Yenidoğan D-100 1, Seka, Adnan Menderes D-100, Yeni Cuma Doğu, Valilik D-100, Kandıra Sapağı 1, Yahya Kaptan Güney Yanyol, Kartepe İlçesi; Pakmaya, Mobilyacılar Sitesi D-100 Karayolu, Kartepe İstasyon 1, Askeriye Sapağı 1, Gazoz, Çelik Halat Üst Geçidi 1, Özdilek D-100 1 durakları ile hizmet veriliyor.

Ücretsiz ve tamamlayıcı aktarma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz ve tamamlayıcı aktarma hatları şu şekilde paylaşıldı: Körfez ilçesinde, 161 numaralı Seramik-Şehiriçi - Hacıosman - Çamlıtepe-Körfezkent - Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Esentepe-Yeni Yalı - 95 Evler, 181 numaralı Aşağı Hereke - Küllük - Kışladüzü - Aşağı Hereke, 182 numaralı Aşağı Hereke - Kışladüzü - Yukarı Hereke, 192 numaralı Hereke - Tavşancıl Kayapınar. Derince ilçesinde 102 numaralı Mersincik - Yenikent - Sopalı - Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 103 numaralı 60 Evler - Sopalı - Yenikent - Çınarlıkent - Çenesuyu - Kipa AVM. İzmit ilçesinde ise 20 numaralı Batı Terminali - Gültepe- Umuttepe, SH1 numaralı Batı Terminali - Şehir Hastanesi.

Kent trafiğinin rahatlamasında büyük öneme sahip olan ulaşım ağı Hat 41K'dan, vatandaşlar çok memnun olduklarını ifade ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'nde Ekonomik Ulaşım: Hat 41K ile 'Gittiğin Kadar Öde' Sistemi - Son Dakika

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