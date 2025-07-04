Kocaeli Sahillerinde 7/24 Sağlık Hizmeti Başladı - Son Dakika
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Kocaeli Sahillerinde 7/24 Sağlık Hizmeti Başladı

Kocaeli Sahillerinde 7/24 Sağlık Hizmeti Başladı
04.07.2025 12:47  Güncelleme: 12:49
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda sahillerde sağlık hizmeti vermek üzere ambulans ekipleriyle 15 Haziran'dan itibaren 7/24 nöbet tutmaya başladı. Ekipler, acil durumlara anında müdahale ederek güvenli bir tatil ortamı sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin nakil ambulans ekipleri, deniz sezonunun başlamasıyla birlikte sahillerde görevlerine başladı. 15 Haziran–15 Eylül tarihleri arasında sürecek hizmet kapsamında ekipler, 7/24 nöbet tutacak.

Yaz sezonuna özel olarak başlatılan çalışmalarda, Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ile iş birliği içinde yürütülen sağlık hizmetleri, başta mavi bayraklı plajlar olmak üzere birçok sahilde vatandaşlara güvenli bir tatil ortamı sunuyor. Sahil görevlerinde 3 ambulans ve 3 sağlık personelinden oluşan ekipler görev alıyor. Hafta içi ve hafta sonu hizmet veren ekipler; suda boğulma, yaralanma, güneş çarpması gibi acil durumlara olay yerinde hızlı müdahale ediyor, gerektiğinde hastaları sağlık kuruluşlarına naklediyor.

Sahil bölgelerinde ambulans ve sağlık personeli dağılımı yoğunluğa göre planlandı. Kandıra ilçesindeki Cebeci ve Kumcağız sahillerinde haftanın 7 günü birer ambulans görev yapıyor. Bağırganlı, Sarısu ve Seyrek bölgelerinde de aynı şekilde ambulans hizmeti veriliyor. Darıca Bayramoğlu, Karamürsel Altınkemer ve Kandıra Kerpe Miço sahillerinde ise birer sağlık personeli görev alıyor.

Sahil ekipleri, KOSKEM'in belirlediği saatlere göre; hafta içi 10.00–18.00, cumartesi günleri 10.00–19.00, pazar günleri ise 09.00–18.00 arasında hizmet sunuyor. Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı nakil ambulansı birimi, 28 ambulans ve 124 personelle 7/24 kesintisiz hizmet sağlıyor.

15 Haziran'da başlayan sahil görevleri kapsamında şu ana kadar 51 hastaya ilk müdahale gerçekleştirildi. Müdahale edilen vakalar arasında yanık pansumanları, bayılmalar, yumuşak doku zedelenmeleri, sıcaktan etkilenmeler ve trafik kazaları yer aldı. Bu süreçte herhangi bir boğulma vakası yaşanmadı.

Vakaya anında müdahale

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahillerde yaşanabilecek boğulma vakalarında hızlı ve etkili müdahale sağlıyor. Öncelikle hastanın bilinci ve solunumu kontrol ediliyor. Hafif tıkanıklık durumlarında hasta öksürmeye teşvik edilirken, tam tıkanıklıkta acil müdahaleye geçiliyor. Bilinci açık hastalara karın basısı (Heimlich manevrası), bilinci kapalı olanlara ise temel yaşam desteği uygulanıyor.

Ekipler, gerekli durumlarda oksijen ve solunum desteği vererek hastayı en yakın sağlık kuruluşuna sevk ediyor. Tüm müdahaleler, zamanın kritik önem taşıdığı bu durumlarda koordinasyon içinde, titizlikle yürütülüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Sahillerinde 7/24 Sağlık Hizmeti Başladı - Son Dakika

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