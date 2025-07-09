Kocaeli Umuttepe Kampüsü'nde Cami ve Otopark Projesi İlerliyor - Son Dakika
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Kocaeli Umuttepe Kampüsü'nde Cami ve Otopark Projesi İlerliyor

Kocaeli Umuttepe Kampüsü\'nde Cami ve Otopark Projesi İlerliyor
09.07.2025 10:54  Güncelleme: 10:56
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Umuttepe Kampüsü'ndeki cami ve otopark inşaat çalışmalarına hızla devam ediyor. Projede fore kazık çalışmaları yüzde 70 seviyesine ulaşırken, cami 6 kattan ve 5 bin kişilik ibadet kapasitesine sahip olacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin Umuttepe Kampüsü'ndeki cami ve otopark projesi sıkıntısız devam ediyor. İksa imalatlarının tamamlandığı projede fore kazık çalışmaları yüzde 70 seviyesine ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Umuttepe Kampüsü'nde yer alan cami ve otopark projesindeki inşaat çalışmalarına devam ediyor. Toplam 20 bin m2' alan üzerine inşa edilen proje, 3 bin kapalı, 2 bin açık olmak üzere toplam 5 bin kişilik ibadet kapasitesine sahip olacak. İksa imalatlarının tamamlandığı projede fore kazık çalışmaları yüzde 70 seviyesine ulaştı. Ekipler, şu anda hafriyat kazılarına devam ederken plak donatı ve kalıp imalatlarını da sürdürüyor.

Cami projesi 6 kattan oluşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, projeyi yarıda bırakarak sözleşmeye aykırı hareket eden MST Üstyapı A.Ş.'ye 1 milyon 247 bin 220 TL ceza kesti. İkmal ihalesinde en düşük teklifi vererek ihaleyi kazanan Milenyum İnşaat ile 479 milyon TL bedelle yeni sözleşme imzalandı. Betonarme yapı olarak tasarlanan cami; 3 bodrum kat, zemin kat ve 2 normal kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşuyor.

477 araç kapasiteli otopark inşa ediliyor

Cami ve otopark projesi kapsamında 374 araç kapasiteli kapalı otopark ve 103 araç kapasiteli açık otopark olmak üzere toplam 477 araçlık otopark inşa edilecek. Ayrıca engelli vatandaşlar için 15 kapalı ve 4 açık otopark yeri ayrıldı. Bodrum katta 4 bin 600 metrekarelik alanda yemekhane, tuvalet, çalışma ofisi ve kitap kafe gibi sosyal mekanlar yer alırken, zemin katta ise şadırvan bulunacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Umuttepe Kampüsü'nde Cami ve Otopark Projesi İlerliyor - Son Dakika

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