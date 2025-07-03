Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de İncelemelerde Bulundu

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze\'de İncelemelerde Bulundu
03.07.2025 13:12  Güncelleme: 13:17
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Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'deki altyapı ve sosyal projeleri yerinde inceledi. Gençlik merkezi, tarihi alanlar ve çeşitli yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de altyapıdan sosyal projelere, gençlik merkezlerinden tarihi alanlara kadar birçok yatırımı yerinde inceleyerek, yürütülen çalışmalara dair bilgi aldı ve emeği geçenleri tebrik etti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de çeşitli temaslarda bulunarak ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit ve Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den bilgi aldı.

Başkan Büyükgöz, Vali Aktaş'a altyapı çalışmaları, sosyal donatı alanları, ulaşım yatırımları, park ve yeşil alan projeleri başta olmak üzere birçok alanda yürütülen hizmetler hakkında detaylı bilgi verdi.

İlk olarak Pelitli Stadyumu'nu ziyaret eden ve incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş, statta yapılan spor faaliyetleri ve tesis çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Aktaş, aynı alanda bulunan trafik eğitim parkında da incelemelerde bulunarak tesisin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Gebze Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibini (GEAK) ziyaret eden Vali Aktaş, tamamı gönüllü belediye personelinden oluşan ekibi tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Böyle donanımlı bir arama kurtarma ekibinin oluşmasını sağlayan Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti.

Gebze Belediyesi'nin yatırımlarına ilişkin ziyaretlerini sürdüren Vali Aktaş, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni, Pelitli Mahallesi Damgatepe alanında çalışmaları başlayan ve sona yaklaşan mesire alanını da gezdi.

Vali Aktaş, daha sonra belediye binası içerisinde yer alan Veri Merkezi'ni inceledi. Deprem, sel gibi muhtemel afetlerde hizmet ve iletişimde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla tüm belediye verilerinin toplandığı depolama sistemi hakkında bilgi aldı. Başta Belediye Başkanı Büyükgöz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik etti.

Vali İlhami Aktaş, Gebze'deki yatırım incelemelerine, restorasyonu tamamlanarak açılan Tarihi Su Sarnıcı ziyaretleri ile devam etti. Tarihi değerlere sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.

Gebze Güzide Gençlik Merkezi'ni de ziyaret eden Aktaş, burada gençlerle bir araya gelerek yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında sohbet etti, başarılar diledi.

Vali Aktaş, Fatih Sultan Mehmet'in 27 Nisan 1481 tarihinde İtalya'ya yapacağı sefer için yola çıktığında güzergahı üzerinde bulunan, ordusuna mola verdirdiği ve otağını kurdurduğu çayırlık alan olan Hünkar Çayırı'nı da ziyaret etti. Hünkar Çayırı tarihi hakkında bilgi alan Aktaş, Hünkar Çeşmesi'nin önüne yaptırılan Fatih'in anıtını inceleyerek ziyaretlerine devam etti.

Son olarak Gebze Belediyesi tarafından hizmete açılan Gebze Teknik Üniversitesi Güzide Kampüs 2 Tesisleri'ne geçen Vali Aktaş, burada gençlerle bir araya geldi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gün boyu Gebze Belediyesi hizmet ve projelerini yerinde inceleyen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'a ziyaretleri için teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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