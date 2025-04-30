Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'dan 1 Mayıs Mesajı - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'dan 1 Mayıs Mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar\'dan 1 Mayıs Mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde emekçilere destek vererek, Kocasinan Belediyesi'nin işçi dostu bir anlayışla hareket ettiğini ve çalışanların haklarını koruma noktasında kararlı olduklarını vurguladı.

30.04.2025 12:46  Güncelleme: 12:48
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, " Kocasinan Belediyesi'nde her bir çalışanın sendikası, Ahmet Çolakbayrakdar'dır" ifadelerini kullandı.

"Kocasinan Belediyesi, işçi dostu bir belediyedir" diyerek sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, "Emek ve alın teriyle şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynayan tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle, yaratılmışların en şereflisi olan insana hizmet etmeyi görev biliyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyor, gece gündüz, hafta sonu, bayram tatili demeden yaklaşık bin 700 çalışanımızla birlikte gayret gösteriyoruz. 'Çalıştırdıklarınızın haklarını, alın terleri kurumadan verin' diyen bir Peygamberin ümmeti olarak, bu anlayışı kendimize rehber edindik. Özellikle işçi ve çalışanlarımızı, bu memlekete hizmet eden kıymetli bireyler olarak görüyor; hak ve hukuklarını korumayı bir görev biliyoruz. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi, her zaman işçi dostu bir belediye olmuştur. İşçilerin taşerondan kadroya geçiş sürecinden önce, Türkiye'de ilk toplu iş sözleşmesiyle sendika haklarına ilişkin farkları ödeyen belediye, Kocasinan Belediyesi'dir. Başından beri mesai arkadaşlarımızın hakkını ve hukukunu koruma noktasında kararlılıkla hareket ettik. Kocasinan Belediyesi'nde her bir çalışanın sendikası, 'Ahmet Çolakbayrakdar'dır. Huzur ikliminin hakim olduğu Kayseri'mizde, çalışanlarımızın yüzünü güldürmeye özen gösterdik. Bundan sonra da haklarını koruyarak, refah seviyelerini artıracak ve daha iyi çalışma imkanları sağlayacağız. Fedakarca çalışan tüm arkadaşlarımız sayesinde Kocasinan Belediyesi, 7 gün 24 saat aralıksız hizmet vermektedir. Bugünümüzün dünden daha ileri olması için özveriyle çalışan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum."

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini, "Emek ve alın teriyle şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayan tüm kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" şeklinde tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'dan 1 Mayıs Mesajı - Son Dakika

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