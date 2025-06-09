Kocasinan Belediyesi'nden Huzurlu Kurban Bayramı Hizmeti - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nden Huzurlu Kurban Bayramı Hizmeti

Kocasinan Belediyesi\'nden Huzurlu Kurban Bayramı Hizmeti
09.06.2025 13:34  Güncelleme: 13:36
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Kocasinan Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirmeleri için kurban kesim yerlerinde başarılı hizmetler sundu. Başkan Çolakbayrakdar, bu yıl toplam 345 kurban kesimi yapıldığını belirterek, sorunsuz bir bayram geçirdiklerini vurguladı.

Kocasinan Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaptığı hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini daha huzurlu bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağladı. Kurban Bayramında Kayserililere en iyi hizmeti vermek adına oluşturulan kurban kesim yerlerinde görev tamamlandı ve belediye ekipleri tarafından alanların temizliği de gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'ye örnek teşkil eden Kocasinan Kurban satış ve kesim yerlerinde 210 adet büyükbaş, 135 adet küçükbaş kurban kesimi gerçekleştirildiğini belirterek; "Sorunsuz bir şekilde bayram hizmeti vermenin huzurunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Kurban Bayramı boyunca herhangi bir sorunla karşılaşmadan sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu bir bayram geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Hemşerilerimizin daha temiz, daha sağlıklı, daha nezih ve daha huzurlu bir şekilde kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıklarımızı tamamlayıp, her türlü imkanlarımızla hizmet verdik. Bu yıl da, geçen yıllarda olduğu gibi alnımızın akıyla bu hizmeti yerine getirdik. Çok şükür vatandaşlarımıza kusursuz hizmet vererek, daha huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmelerini sağladık. Bundan dolayı emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sorunsuz bir şekilde bayram hizmeti vermenin huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bundan sonrada Kocasinan'ı ve şehrimizi daha güzel bir noktaya taşımak için gayretlerimiz devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Profesyonel bir şekilde kurban hizmeti sunan Kocasinan Belediyesi, yaptığı hizmetleriyle vatandaşlar, Kurban Bayramı boyunca herhangi bir sorunla karşılaşmadan huzur içerisinde bir bayram geçirdi. Teknolojik, hijyenik ve sıhhi bir kesim alanları olması sebebiyle vatandaşların tercih noktası olan kurban kesim yerleri, büyük memnuniyet oluşturdu. Bu çerçevede Veteriner, Temizlik İşleri, Fen İşleri, Zabıta, Park- Bahçeler, Mezarlıklar ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü gibi birimler, 7/24 saat prensibiyle bayram boyunca vatandaşlara kesintisiz hizmet sundu. Veteriner Müdürlüğü ekipleri, bayram süresince kesim yerlerini sivrisinekler başta olmak üzere haşerelerden arındırarak, vatandaşlara daha sağlıklı bir çevre sunarken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise modern araçlar ile yürüttüğü çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha temiz bir ortam sağladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nden Huzurlu Kurban Bayramı Hizmeti - Son Dakika

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