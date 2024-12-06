Kocasinan'da 1 Milyon 738 Bin Ton Asfalt Serimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocasinan'da 1 Milyon 738 Bin Ton Asfalt Serimi Gerçekleştirildi

Kocasinan\'da 1 Milyon 738 Bin Ton Asfalt Serimi Gerçekleştirildi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geçtiğimiz yıllarda 1 milyon 738 bin ton asfalt serimi ve bin 370 kilometre yol yapımını başarıyla tamamladıklarını açıkladı. Öz kaynaklarla yapılan asfalt üretimi sayesinde önemli tasarruf sağlandı.

06.12.2024 12:41  Güncelleme: 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ve Türkiye'de sayılı olan konkasör tesisi ile bu zamana kadar 1 Milyon 738 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdiklerini ve bin 370 kilometre yol yaptıklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi'nin 'Yol Medeniyettir' anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüğüne dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, daha geniş ve daha konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarını vurguladı. Kocasinan'da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak, yüksek standartlarda yol ve kaldırım yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, merkezde alan bakımından en büyük ilçe olduklarının altını çizerek; "Kocasinan, 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri'nin merkezde en büyük ilçesidir. Merkezdeki en büyük ilçe olmamız sebebiyle çok büyük bir yol ağına sahibiz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, gece gündüz demeden mevsim şartları elverdiğince Kocasinan'ın dört bir yanında yol yapımı ve asfalt serimi seferberliği yapıyor. Daha çağdaş normlarda daha geniş ve daha konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırlanıyoruz. Bu kapsamda 2015 yılında 205 bin ton asfalt ve 152 kilometre yol, 2016 yılında 236 bin ton asfalt ve 175 kilometre yol, 2017 yılında 320 bin ton asfalt ve 238 kilometre yol, 2018 yılında 265 bin ton asfalt ve 197 kilometre yol, 2019 yılında 77 bin ton asfalt ve 65 kilometre yol, 2020 yılında 146 noktada 129 bin ton asfalt ve 120 kilometre yol, 2021 yılında 156 noktada 145 bin ton asfalt ve 123 kilometre yol, 2022 yılında 225 noktada 155 bin ton asfalt ve 132 kilometre yol, 2023 yılında 141 bin ton asfalt ve 120 kilometre yol yaptık ve bu yıl ise 55 bin ton asfalt ve 48 kilometre yol yaptık. Bu zamana kadar 1 Milyon 738 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdiklerini ve bin 370 kilometre yol yaptık" ifadelerini kullandı.

Kendi maliyetini çıkararak tasarruf sağladı

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, gece gündüz demeden mevsim şartları elverdiğince Kocasinan'ın dört bir yanında yol yapımı ve asfalt serimi seferberliği yapıyor. Özellikle asfalt plenti ve agrega üretim tesisimiz, Kocasinan'a ciddi manada tasarruf imkanı sağlıyor. Kendi öz kaynaklarımızla üretim yaptığımız için asfalt plentimizle rekor tasarruf sağlıyoruz. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Kayseri'de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan, teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten ve yüzde yüz yerli üretim olan çevre dostu asfalt plenti ile Kayseri'mize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için tesis çalışmalarına önem veriyoruz. İhtiyaç duyulan her alanda kendi tesislerimizde üretim yapma noktasında gerekli altyapıya sahip örnek bir belediyeyiz. Bu noktada kendi plentimizle toplam olarak 8 yılda 1 milyon 260 bin 610 ton asfalt üreterek 189 milyon 561 bin TL tasarruf sağlarken Türkiye'de sayılı olan konkasör tesisi ile 920 bin ton mıcır malzemesi üretimi gerçekleştirerek 56 milyon 482 bin TL tasarruf elde ettik. Bütün çalışmalarımızın güzel ilçemiz Kocasinan'da yaşayan hemşehrilerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kocasinan'da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; "Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Yerel Haberler, Kocasinan, Belediye, Politika, Ekonomi, kayseri, Ulaşım, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan'da 1 Milyon 738 Bin Ton Asfalt Serimi Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:05 Somer Şef’e 5.5 yıl hapis cezası Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
12:44 Salih Müslim’den HTŞ ile diyalog çağrısı Salih Müslim'den HTŞ ile diyalog çağrısı
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
20:21 MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz MGK sonrası dikkat çeken Suriye mesajı: Geçit vermeyeceğiz
20:20 Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor Bomba iddia: Roberto Firmino Süper Lig devine geliyor
19:43 BDDK’dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi BDDK'dan cep telefonu alımlarında yeni düzenleme: Vade sınırı belirlendi
19:30 Merkez Bankası’ndan sürpriz karar İndirime gidildi Merkez Bankası'ndan sürpriz karar! İndirime gidildi
19:18 Esad’a bugüne kadar ki en ağır darbe Muhaliflerin aldığı Hama’nın önemi saymakla bitmez Esad'a bugüne kadar ki en ağır darbe! Muhaliflerin aldığı Hama'nın önemi saymakla bitmez
19:09 İstikamet Şam Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor İstikamet Şam! Silahlı gruplar konvoylar halinde ilerliyor
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile telefonda görüştü
18:40 Dursun Özbek, İtalya’da manşet oldu Dursun Özbek, İtalya'da manşet oldu
18:32 İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler Genç kadının verdiği cevap bomba İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 14:35:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kocasinan'da 1 Milyon 738 Bin Ton Asfalt Serimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.