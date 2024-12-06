Kocasinan\'da 1 Milyon 738 Bin Ton Asfalt Serimi Gerçekleştirildi

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kayseri'de en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ve Türkiye'de sayılı olan konkasör tesisi ile bu zamana kadar 1 Milyon 738 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdiklerini ve bin 370 kilometre yol yaptıklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi'nin 'Yol Medeniyettir' anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüğüne dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, daha geniş ve daha konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarını vurguladı. Kocasinan'da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak, yüksek standartlarda yol ve kaldırım yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, merkezde alan bakımından en büyük ilçe olduklarının altını çizerek; "Kocasinan, 156 bin hektar alan üzerinde Kayseri'nin merkezde en büyük ilçesidir. Merkezdeki en büyük ilçe olmamız sebebiyle çok büyük bir yol ağına sahibiz. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, gece gündüz demeden mevsim şartları elverdiğince Kocasinan'ın dört bir yanında yol yapımı ve asfalt serimi seferberliği yapıyor. Daha çağdaş normlarda daha geniş ve daha konforlu yollar yaparak, şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırlanıyoruz. Bu kapsamda 2015 yılında 205 bin ton asfalt ve 152 kilometre yol, 2016 yılında 236 bin ton asfalt ve 175 kilometre yol, 2017 yılında 320 bin ton asfalt ve 238 kilometre yol, 2018 yılında 265 bin ton asfalt ve 197 kilometre yol, 2019 yılında 77 bin ton asfalt ve 65 kilometre yol, 2020 yılında 146 noktada 129 bin ton asfalt ve 120 kilometre yol, 2021 yılında 156 noktada 145 bin ton asfalt ve 123 kilometre yol, 2022 yılında 225 noktada 155 bin ton asfalt ve 132 kilometre yol, 2023 yılında 141 bin ton asfalt ve 120 kilometre yol yaptık ve bu yıl ise 55 bin ton asfalt ve 48 kilometre yol yaptık. Bu zamana kadar 1 Milyon 738 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdiklerini ve bin 370 kilometre yol yaptık" ifadelerini kullandı.

Kendi maliyetini çıkararak tasarruf sağladı

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, gece gündüz demeden mevsim şartları elverdiğince Kocasinan'ın dört bir yanında yol yapımı ve asfalt serimi seferberliği yapıyor. Özellikle asfalt plenti ve agrega üretim tesisimiz, Kocasinan'a ciddi manada tasarruf imkanı sağlıyor. Kendi öz kaynaklarımızla üretim yaptığımız için asfalt plentimizle rekor tasarruf sağlıyoruz. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Kayseri'de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan, teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten ve yüzde yüz yerli üretim olan çevre dostu asfalt plenti ile Kayseri'mize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için tesis çalışmalarına önem veriyoruz. İhtiyaç duyulan her alanda kendi tesislerimizde üretim yapma noktasında gerekli altyapıya sahip örnek bir belediyeyiz. Bu noktada kendi plentimizle toplam olarak 8 yılda 1 milyon 260 bin 610 ton asfalt üreterek 189 milyon 561 bin TL tasarruf sağlarken Türkiye'de sayılı olan konkasör tesisi ile 920 bin ton mıcır malzemesi üretimi gerçekleştirerek 56 milyon 482 bin TL tasarruf elde ettik. Bütün çalışmalarımızın güzel ilçemiz Kocasinan'da yaşayan hemşehrilerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kocasinan'da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; "Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor" diyerek noktaladı. - KAYSERİ