Kocasinan\'da paranın geçmediği dost mağazada bayramlık alışveriş keyfi

22.05.2026 12:37  Güncelleme: 12:38
Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği Dost Eli Projesi kapsamında vatandaşlara alışveriş keyfi yaşatan ve paranın geçmediği Dost Mağaza'yı bu Kurban Bayramı'nda da bayramlık kıyafetlerle donatarak ailelerin yüzünü güldürdü. Mağaza hakkında açıklamalarda bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sevgi Puanları (kartta yüklü olan para puan limiti) ile alışveriş imkanı sunulan projeyle devletin şefkat elini vatandaşlara doğrudan ulaştırdıklarını ve yüreklere dokunduklarını söyledi.

Seyrani Mahallesi'nde bulunan Dost Mağaza, Kurban Bayramı öncesi her yaştan vatandaş için bayramlık kıyafetlerle dolup taştı. 9 yıl önce hayata geçirilen ve para geçmeyen alışveriş modeliyle hizmet veren mağaza, bu Kurban Bayramı'nda da vatandaşların bayramlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Paranın geçmediği projede sevgi puanlarıyla alışveriş imkanı sunuyoruz"

Her alanda olduğu gibi sosyal belediyecilikte de Türkiye'ye örnek olan hizmetler sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Dost Eli Projesi kapsamında Dost Mağaza ve Dost Market ile vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Dost Mağaza, her yaşa hitap eden tekstil ihtiyaçlarının karşılandığı bir yer olarak hizmet veriyor. Ancak bu mağazalarımızda satışlar, para karşılığında değil, sevgi puanlarıyla yapılıyor. 9 yıl önce faaliyete geçen Dost Mağaza, bu Kurban Bayramı'nda da yüzleri güldürmeye devam ediyor. Sadece Kurban Bayramı'nda değil, yılın 12 ayı herkesin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bayram yaklaşırken Dost Mağaza; yetişkinler, gençler ve çocuklar için her türlü bayramlık ürününü sunuyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda herkesin bayramlık ihtiyacını karşılamak için Dost Mağaza'nın kapıları açık. Dost Mağazamız; kadın, erkek, genç ve yaşlı gibi her yaş grubunun A'dan Z'ye kıyafet ihtiyacını karşılayacağı bir mağazadır. Dost Mağazamızla Kocasinan'da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz. Amacımız, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devletimizin şefkat elini uzatarak onların ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmek ve Kocasinan'da her hanenin mutlu olmasıdır." ifadelerini kullandı.

"Biz sadece hizmet üretmiyor, gönüller inşa ediyoruz"

Kocasinan Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışının kalbinde "Dost Eli" olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "'Dost Eli' çatısı altında sunduğumuz hizmetler, hemşehrilerimizin hayatına dokunan bir sevgi ve şefkat elidir. Yılın on iki ayı hemşehrilerimizin her şartta ve şart da, her zaman yanındayız. Paranın geçmediği Dost Market ve Dost Mağaza ile Kayserili hemşehrilerimize alışverişin keyfini, market ve mağaza konforunda yaşatıyoruz. Bu hizmeti daha çok kişiye duyurmak zorundayız. Çünkü bir yandan 'veren el' olan hayırseverlerin bu projeden haberdar olması, diğer yandan da 'alan el' olan ihtiyaç sahiplerine ulaşmamız gerekiyor. Biz bu projede veren eli ve alan eli bir araya getiriyoruz. Bu, devlet ile milletin kaynaşmasıdır. Bizlere inanan, güvenen hayırseverlerimiz destek veriyor. Allah hepsinden razı olsun, keselerine bereket versin. Bu projeye sahip çıkmak sadece şehre değil, insana sahip çıkmak demektir. Bu, vicdani bir sorumluluktur. Bizim burada kurduğumuz sistemin asıl amacı, ihtiyaç sahiplerinin yalnızca maddi değil, manevi ihtiyaçlarını da karşılamaktır. Aldığımız dualar ve vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için her şeyden daha kıymetlidir. İhtiyaç sahibi; parçalanmış bir aile, engelli bireyler, yetim ve öksüz çocuklar olabilir. Tüm bu gruplara devlet olarak sahip çıkıyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi düşkün insanlar var. Biz, bu insanların her birine ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Bu sistemin en önemli yönü, ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden, insan onuruna yakışır bir şekilde ailece alışveriş yapma imkanı sunmasıdır." İfadelerine yer verdi.

"Dost Kapısı" ile psikolog ve sosyolog desteği sunduklarını, ailelerin manevi ihtiyaçlarına da dokunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; çölyak paketinden glütensiz Kayseri mutfağına, Hoş Geldin Bebek Projesi'nden evlenecek gençlere verilen gelinlik ve damatlık desteğine kadar her adımda aileyi merkeze aldıklarını belirterek, "Aile güçlenirse toplum güçlenir, gelecek sağlam olur." şeklinde konuştu.

"Bu bir hizmet değil, vicdani bir sorumluluktur"

Her yıl yenilenen sosyal yardım kartlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yıl boyunca desteklendiğini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerinde de yanlarında olduklarını kaydederek, "Kocasinan'da dokunmadık gönül, ulaşmadık ev bırakmıyoruz. Bu, sadece bir belediyecilik faaliyeti değil, vicdani bir sorumluluktur." Diye konuştu.

"Kocasinan, sosyal belediyeciliğin başkentidir"

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini, "Sevgili hemşehrilerim, Kocasinan sosyal belediyeciliğin başkentidir. Biz her adımda, her gönülde, her evde sizlerin yanındayız. Çünkü biz sadece bir belediye değiliz; umut, sevgi ve yarınları inşa eden büyük bir aileyiz. Kocasinan'da doğmak bir ayrıcalık, yaşamak huzurdur." diyerek tamamladı.

Bayramlık alan aileler, Kocasinan'ın ayrıcalıklarını vurguladı

Dost Mağazası'ndan faydalanan aileler ise her yıl olduğu gibi bu yıl da bayramlık kıyafetlerini buradan almaktan büyük mutluluk duyduklarını ve Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalıklı olduğunu söylediler.

Aileler, duygularını şu şekilde ifade etti: "Belediyemiz ve başkanımız her alanda yanımızda ve destekçimizdir. Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Bizlere her türlü imkanı sunuyor. İşi gücü rast gitsin. İyi ki var. Biz çok memnunuz. Bundan daha büyük bir hizmet olamaz. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Her ay düzenli olarak buraya gelip aynı mağaza ve market konforunda alışverişimizi yapıyoruz. Her sene olduğu gibi çocuklarımıza bayramlıklarını alıyoruz ve evimizin bütün ihtiyaçlarını buradan karşılıyoruz. Sanki kendimizin bir mağazasıymış gibi alışveriş yapıyoruz. Kocasinan'da olmaktan çok memnunuz."

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki paranın geçmediği Dost Market ve Dost Mağaza'da gelir durumlarına göre A ve B grubu olarak sınıflandırılan aileler, "Dost Eli" isimli kartlarına yüklenen puanlarla evlerinin her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor. Aileler; gıdadan temizlik malzemesine, kıyafetten ev eşyasına kadar A'dan Z'ye her ürünü market ve mağaza konforunda ücretsiz olarak temin edebiliyor. - KAYSERİ

