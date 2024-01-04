Konak Belediye Başkanı AKUT\'a teşekkür plaketi takdim etti

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, makamında konuk ettiği AKUT Arama Kurtarma Derneği İzmir Lideri Ramazan Ergut ve ekibine, kısa adı KAM olan Konak Afet Merkezi'nin kuruluşunda ve eğitim sürecinde verdikleri destek nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Batur, "Olağanüstü koşullar yaratan doğal afetlerde, oluşturduğumuz arama kurtarma ekibimiz KAM başta olmak üzere yerel yönetim olarak vatandaşımızın yanında olacağımız her türlü düzenlemeyi yapmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte, ülkemizin en iyi arama kurtarma ekiplerinden olan AKUT'a, bizimle bilgi ve tecrübesini paylaştıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, AKUT Derneği İzmir Lideri Ramazan Ergut ve ekibini konuk etti. Konak Belediyesi bünyesinde oluşturulan Konak Afet Merkezi'nin (KAM) kuruluşunda ve eğitim süreçlerinde verdikleri destek ötürü AKUT İzmir Lideri Ramazan Ergut'a teşekkür plaketi takdim eden Başkan Batur'a KAM ekibi de eşlik etti. Afetlere karşı alınacak önlem ve sonucunda yaşanan yıkımlarda yapılması gerekenleri önemsediklerini ve ciddiye aldıklarını ifade eden Başkan Batur, "Doğal afetlerde hızla bölgeye ulaşarak yardım çalışmalarını başlatacak olan KAM ekibimizin eğitimine de büyük katkı sağlayan AKUT Derneğine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.

BATUR: BİZİM İÇİN ONURDUR

AKUT Derneği İzmir Lideri Ramazan Ergut'a teşekkür plaketi takdim eden Başkan Batur, "Bu süreçte emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Doğal afetlerin yarattığı etkileri maalesef son yıllarda daha sık ve yakından görüyoruz. Biz bu konuyu ciddiye alıyor, yerel yönetim olarak vatandaşın yanında olacak düzenlemeleri yapmaya gayret ediyoruz. Bu konuda AKUT baştan beri bize yardımcı oldu. AKUT ülkemizin en önemli kurtarma ekiplerinin olduğu bir kurum. Bize de bilgilerini, tecrübelerini paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Plaketimizin AKUT'ta bir anı olarak kalması bizim için onurdur" diye konuştu.

ERGUT: NE ZAMAN İHTİYACIMIZ OLSA YANIMIZDASINIZ

AKUT Derneği İzmir Lideri Ramazan Ergut da "Ne zaman ulaşmaya çalışsak, Başkanımız Abdül Batur her zaman kapılarını bize açtı. Arama Kurtarma Derneği olarak İzmir ekibi özelinde de derneğimiz adına da kendi misyonumuz doğrultusunda, bu zamana kadar sizlerle birlikte ciddi anlamda çok büyük işler yaptık. İzmir sınırları içerisinde kontak halinde kaldığımız bir belediyesiniz. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa destek verdiniz, hep yanımızda oldunuz" sözleriyle Başkan Batur'a teşekkürlerini iletti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Afetlere karşı alınacak önlemler ve yapılacak çalışmaların da masaya yatırıldığı görüşmede kentsel dönüşüme vurgu yapıldı. Başkan Batur, Konak'ta 600 hektarlık bir alanın planlamasını yaptıklarını hatırlatarak, kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.