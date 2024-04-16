Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Bahar Bayramı etkinliğine destek sözü verdi - Son Dakika
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Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Bahar Bayramı etkinliğine destek sözü verdi

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Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği ve İzmir Kent Konseyi'nin düzenlediği Bahar Bayramı etkinliğine katılan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Belediye olarak proje ve çalışmalarda her zaman destek olacaklarının sözünü verdi.

16.04.2024 10:25  Güncelleme: 10:31
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Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği ve İzmir Kent Konseyi'nin düzenlediği Bahar Bayramı etkinliğine katılan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Belediye olarak proje ve çalışmalarda her zaman destek olacaklarının sözünü verdi.

Bahar Bayramı (Nevruz) İzmir'de Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği ve İzmir Kent Konseyi'nin düzenlediği etkinlikle kutlandı. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki Bahar Bayramı etkinliğine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği Başkanı Cevahir Ahmedova, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve Konak Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Bahar Bayramı'nı kutlayan Başkan Mutlu, Konak Belediyesi olarak desteklerini sürdüreceklerini ifade ederek, "Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Dost ve kardeş ülkemizin kadınlarının bu kıymetli etkinliğinde birlikte olmak çok güzel. Bundan sonra da Konak Belediyesi olarak sizlerin her türlü etkinlik, çalışma ve projesine destek verecek ve her zaman yanınızda olacağız. İçerdiği güçlü anlamlarla barışa ve dostluğa yapılan bir çağrı olan Bahar Bayramınızı kutlarım" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Bahar Bayramı etkinliğine destek sözü verdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Bahar Bayramı etkinliğine destek sözü verdi - Son Dakika

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