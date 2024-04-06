Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kadir Gecesi'nde Güney Mahallesi'nde iftar verdi - Son Dakika
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Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kadir Gecesi'nde Güney Mahallesi'nde iftar verdi

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Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, seçim sonrası ilk iftar yemeğini Kadir Gecesi'nde Güney Mahallesi'nde verdi. Başkan Mutlu, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek seçim zaferini kutladı ve teşekkür etti. Ayrıca, Hisarönü Cami önünde vatandaşlara sahur yemeği dağıttı.

06.04.2024 11:14  Güncelleme: 12:00
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Konak BelediyeBaşkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, seçim sonrası ilk iftar yemeğini Kadir Gecesi'nde Güney Mahallesi'nde verdi. Seçim zaferini birlikte kazandıklarını dile getirerek teşekkür eden Başkan Mutlu, sahurda da Hisarönü Cami önünde vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu mazbatasını alıp, göreve başladıktan sonra seçim çalışmaları sırasında söz verdiği gibiilk iftar yemeğini Güney Mahallesi'nde Nihat Paykoç Parkı'nda verdi. İftara, Mahalle Muhtarı Akın Öz'ın yanı sıra Konak'ın mahalle muhtarları, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.Ramazan ayının en kutsal günlerinden biri olan ve bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi'nde kurulaniftar sofralarında yüzlerce mahalleli bir araya geldi. Büyük bir coşku ve sevgi seli içinde karşılanan Başkan Mutlu iftar sofralarını tek tek dolaşarak mahalleli ile tokalaştı, tebrikleri kabul etti. Oruçlar iftar saatinde Murat Anlar'ın canlı okuduğu ezanın ve yemek duasının ardından açıldı.

TÜM TÜRKİYE'Yİ KIRMIZI BOYADIK

Mahalle sakinleriyle birlikte oturduğu sofrada hem iftarını açan hem de muhtardan mahallenin sorunlarını dinleyen Başkan Mutlu,dualar eşliğinde yenen iftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmasına seçim zaferi için teşekkür ederek başladı. Başkan Mutlu, "Seçim çalışmasında söz vermiştik, 'Güney Mahallesi'nde bir iftar yapalım' dendiğinde zaman olmamıştı. 'Seçimden sonra söz, ilk iftar Güney Mahallesi'nde olacak' diye söz verdik. Bugün işte o iftar için bir araya geldik. Seçimden sonraki ilk iftarımız. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. İzmir'de Büyükşehir ve 28 ilçeyi aldık sizlerin desteği ile sağ olun. Sonra da bütün Türkiye'yi kırmızıya boyadık. Çok güzel oldu. Halkın ne kadar yoksullaştığını duymak istemeyenlere, emeklilere kulaklarını tıkanlara, gençlerin işsizliğine kulaklarını tıkayanlara çok güzel bir ders oldu. Hep birlikte yaptık bunu. Çok teşekkürler" dedi.

Mahalleliye daha önce halı saha maçı sözü verdiğini de unutmadığını ifade eden Başkan Mutlu, "En kısa zamanda burada çok güzel işler yapmak üzere tekrar bir araya geleceğiz. Beş yılda hep birlikte olacağız, biz de çok çalışacağız" diyen Mutlu, öneri ve fikirlere de her zaman açık olduğunu sözlerine ekledi.

GENÇLERDEN ŞARKI SÜRPRİZİ

İftar öncesinde Murat Anlar'ın okuduğu ilahiler ve İzmir Semazen Grubu'nun Sema Zikri geceye renk kattı. Gecenin sonunda Başkan Mutlu'ya Güney Mahallesi'nin müzisyen gençlerinin bir de şarkı sürprizi oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve CHP'nin yer aldığı şarkı sözleri ilk kez söylendi. Müzisyen gençler şarkıyı Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya hediye etti. Şarkı,Başkan Mutlu ve mahalleli tarafından büyük beğeni ve alkış aldı. Mutlu, gençlere sürprizleri için teşekkür etti.

HİSARÖNÜ CAMİİ ÖNÜNDE SAHUR YEMEĞİ DAĞITTI

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, gece yarısından sonra ise Kemeraltı'nda bulunan Hisarönü Cami önünde vatandaşlara yemek ikramında bulundu. İbadet yapmak için camiye gelen vatandaşlar, Kadir Gecesi'nde sahur hizmeti veren Konak Belediyesi'ne ve Başkan Mutlu'ya teşekkür etti. Başkan Mutlu, bölgedeki temasları sırasında Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, Konak Mahallesi Muhtarı Tamer Yıldırım ve Konyalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Vakfı Başkanı Mehmet Aydoğan ile de bir araya geldi. Vatandaşlarla tek tek sohbet eden ve fotoğraf çektiren Başkan Mutlu, Kadir Gecesi'nin tüm insanlığa barış, sağlık ve huzur getirmesini dileyerek, "Tüm İslam aleminin, ülkemizin ve İzmirli hemşehrilerimizin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Tekrarına kavuşmak dileğiyle bu özel ve müstesna gecenin hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kadir Gecesi'nde Güney Mahallesi'nde iftar verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kadir Gecesi'nde Güney Mahallesi'nde iftar verdi - Son Dakika
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