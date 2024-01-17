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Konak Belediyesi, İzmir'deki ısı adalarını belirlemek için harekete geçti - Son Dakika
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Konak Belediyesi, İzmir'deki ısı adalarını belirlemek için harekete geçti

Konak Belediyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile işbirliği yaparak ilçedeki ısı adalarını belirlemek için çalışmalara başladı. İlçedeki sıcaklık farklılıklarını ortaya çıkaracak olan çalışma, sorunlu bölgelerin tespit edilmesi ve önlemlerin alınması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önlenmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti.

Konak Belediyesi, İzmir\'deki ısı adalarını belirlemek için harekete geçti
17.01.2024 - 20:01,  Güncelleme: 20:03
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Konak Belediyesi, şehirleşme ve iklim değişikliğinin etkisiyle ilçede oluşan ısı adalarını belirlemek için düğmeye bastı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'yle işbirliğine giden Konak Belediyesi, ilçedeki ortalama sıcaklıktan daha yüksek ya da daha düşük sıcaklıklara sahip alanları ortaya çıkaracak. Sorunlu yerleri tespit ederek, önlemlerin alınması için hızla harekete geçeceklerini söyleyen Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur, "Küresel ısınma ve mevsimlerdeki anormal değişiklikler dünyamızın en büyük sorunu. Bu sorunu önlemek için gerekli tüm çalışmaları yapmaya ve şehrimizdeki yaşam kalitesini artırmaya kararlıyız" dedi.

Konak Belediyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'yle işbirliğiyle ilçenin şehrin ortalama sıcaklığından daha yüksek ya da daha düşük sıcaklıklara sahip alanlarını belirleyerek, ısı adaları haritasını çıkarmak için harekete geçti. Küresel ısınmanın dünya çapındaki etkilerinin artık günlük hayatta daha yoğun hissedildiğine dikkat çeken Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur, ilçedeki sıkıntılı bölgelerin tespit edileceği ısı adaları haritasına göre hızla önlem alarak gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti. Konak Belediyesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi işbirliğiyle yapılacak çalışmada şehrin ortalama sıcaklığından daha yüksek ya da daha düşük sıcaklıklara sahip alanlar belirlenecek. Çalışma kapsamında son 5 yıla ait, farklı mevsimlerden elde edilen Landsat uydu görüntüleri kullanılacak, İHA uçuşlarıyla yersel ölçümler yapılacak. Detaylı yüzey sıcaklık verisi elde edilerek, yüzey sıcaklığı haritaları hazırlanacak. Elde edilecek verilerle kentin ısı adaları haritası oluşturulurken, alanlardaki ısınma ya da soğuma nedenleri etmenleriyle birlikte ortaya konulacak. Çalışma, yapılması gereken stratejik planlamalar ve yatırımlar ile geliştirilebilecek projeleri kapsayan alternatif çözüm önerilerini de içerecek. Çalışma kapsamında yenilikçi teknolojiler, çok disiplinli yaklaşımlar ve gelişmiş modelleme tekniklerinin kullanılması ve böylece mevcut uygulamaların ötesinde, önemli bir ilerleme kaydedilmesi hedefleniyor.

BATUR: GEREKLİ TÜM ÇALIŞMALARI YAPACAĞIZ

Birçok medeniyete ev sahipliği yaparak eşsiz bir tarihe sahip olan Konak'ın bugün kentin en canlı bölgelerinden biri olduğuna dikkat çeken Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur, "Bu çalışmanın şehrimizin merkezi olan Konak'ta yapılmasının çök önemli olduğuna inanıyoruz. İklim değişikliğinin tüm dünyadaki etkilerini hepimiz yaşıyoruz, günlük hayatımızda yakinen hissediyoruz. Mevsimlerin değiştiğine, hiç şahit olmadığımız kadar şiddetli yağışların afetler yarattığına tanık oluyoruz. Ne yağmurlar normal yağıyor ne sıcaklıklar normal derecelerde. İklim değişikliği ve bilinçsiz şehirleşme en önemli sosyo-ekolojik sorunlardan biri ve yaşam kalitesini de ne yazık ki olumsuz etkiliyor. Kentsel ısı adaları da yarattığı sonuçlardan biri. Şehirlerde ısı adalarını oluşturan en önemli etmenlerden biri yüksek, yoğun binalar, binalarda kullanılan malzemeler ve tabii ki bacalardan, araba egzozlarından yayılan karbon salınımı. Bu çalışmada biz sorunlu yerleri tespit ederek, önlemlerin alınması için hızla harekete geçeceğiz. Çalışma kentimizin durumunu daha net olarak gördüğümüz bir harita sağlarken, neler yapabileceğimize, hangi önlemleri alabileceğimize yönelik bir önlemler paketi de kazandıracak" diye konuştu. Çalışmanın sonuçlarını ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşacaklarını belirten Batur, "Küresel ısınma ve mevsimlerdeki anormal değişiklikler dünyamızın en büyük sorunu. Hemen harekete geçilmesi çok önemliydi ve biz bu adımı attık. Gerekli tüm çalışmaları yapmaya ve şehrimizdeki yaşam kalitesini artırmaya karalıyız" dedi.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Konak Belediyesi, İzmir'deki ısı adalarını belirlemek için harekete geçti - Son Dakika


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