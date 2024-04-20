Konak Belediyesi'nden 23 Nisan kutlaması - Son Dakika
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Konak Belediyesi'nden 23 Nisan kutlaması

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Konak Belediyesi'nin Zeytinlik ve Mersinli Semt Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, minik kursiyerlerin gösterileriyle kutlandı. Etkinliğe, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun konuğu, sevilen oyuncu Mert Fırat da katılarak tüm davetlilere sürpriz yaptı.

20.04.2024 10:47  Güncelleme: 10:56
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Konak Belediyesi'nin Zeytinlik ve Mersinli Semt Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, minik kursiyerlerin gösterileriyle kutlandı. Etkinliğe, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun konuğu, sevilen oyuncu Mert Fırat da katılarak tüm davetlilere sürpriz yaptı.

Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Zeytinlik Semt Merkezi ile Mersinli Semt Merkezi'nde23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı minik kursiyerlerin gösterileriyle kutlandı. İlk olarak Zeytinlik Semt Merkezi'nde yapılan bayram etkinliğine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun yanı sıra sevilen oyuncu Mert Fırat, Konak İlçe Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Akpınar, Müdür Yardımcısı Erdoğan Ünlü, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve veliler katıldı.

MUTLU: ETKİNLİKLERİMİZ DAHA DA ÇEŞİTLENECEK

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Mutlu, miniklerin bayramını kutladı. Çocuklara bir de sürprizi olduğunu belirten Mutlu, ünlü oyuncu Mert Fırat'ın da kendileriyle birlikte olduğunu ve bayram kutlamasına eşlik edeceğini söyledi. Başkan Mutlu, "23 Nisan kutlaması için dünya güzeli çocuklarımızın gösterisini ünlü sanatçı Mert Fırat'la, meclis üyelerimizle, sevgili dostlarımızla birlikte izlemeye geldik. Semt merkezlerimizdeki etkinlikler bundan sonra kültürel-sanatsal olarak da çok daha farklı, çok daha sizleri tatmin edecek şekilde çeşitlenecek.Burada sizlerle olduğumuz için çok mutluyum. Önümüzdeki günlerde daha güzel etkinliklerle buluşmak üzere Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Başkanın konuşmasının ardından etkinlik, 7-11 yaş arası jimnastik grubunun gösterisiyle devam etti.  Heyecanları gözlerinden okunan minikleri Mert Fırat'la birlikte ilgiyle izleyen Başkan Mutlu, sonrasında 3-6 yaş Oyun Odası grubunun şarkılar eşliğinde yaptıkları dansı izledi. Bayram kostümleri içinde birbirinden sevimli çocukların sevgi çemberi içinde kalan Başkan Mutlu, tüm çocukları başarılı gösterilerinden ötürü kutladı.

İKİ KURUM UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYOR

Zeytinlik Semt Merkezi'nin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Mersinli Semt Merkezi'nde devam etti. Miniklerin gösterisinden önce konuşan Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Akpınar, dünyada ilk kez çocuklara Atatürk tarafından bir bayram hediye edildiğini hatırlatarak, çocuklarla birlikte her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşku içinde kutladıklarını belirtti. Akpınar, "Çocuklarımız Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır olarak bu bayramı kutlamakta. Biz de burada açtığımız kurslara gelen çocuklarımızın etkinliğini izlemek için bir aradayız. Konak Belediyesi'nin semt merkezlerinde açtığımızı kurslarla 3 yaşından 80 yaşına kadar her yaştan vatandaşa hizmet veriyoruz. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ile Konak Belediye Başkanımız arasında tam bir uyum ve işbirliği var. İki kurum olarak birlikte hizmet sunmaya çalışıyoruz" diyerek çocukların, eğitimcilerin ve tüm konukların bayramını kutladı.

3-6 yaş Oyun Odası grubundan Fatma Zümra Kaya'nın 'Geldi 23 Nisan' şiiriyle başlayan bayram coşkusu miniklerin şarkılar eşliğinde yaptığı danslarla devam etti. Son olarak Atatürk Çocukları Marşı eşliğinde Türk Bayraklarını sallayarak marşa eşlik eden minikler gösterileriyle göz doldurdu. Gösterileri gururla izleyen öğretmenler, anne ve babalar ise etkinlik sonunda çocuklarını ayakta alkışladı.

Konak Belediyesi\'nden 23 Nisan kutlaması
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Konak Belediyesi'nden 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

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