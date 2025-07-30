Konya'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA