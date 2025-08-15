Konya'da Yaz Okulu Programı ile Çocuklara Eğitim Desteği - Son Dakika
15.08.2025 15:51  Güncelleme: 15:53
Meram Gelişim Akademisi (MEGA) kapsamında düzenlenen yaz okulu, geniş içerik yelpazesi ile 8-12 yaş aralığındaki çocuklara çeşitli eğitim fırsatları sunuyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un ziyaretiyle renklenen program, bilimden sanata birçok alanda çocukların gelişimine katkı sağlıyor.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin ödüllü eğitim projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA) kapsamında yürütülen yaz okulu programı, bu yıl da dopdolu içeriğiyle devam ediyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaz tatilini Meram Yaz Okulu'nda hem verimli hem de keyifli geçiren öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Meram Belediyesinin ödüllü eğitim projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA) kapsamında yürütülen Yaz Okulu programı, bu yıl da dopdolu içeriğiyle devam ediyor. Yaz tatilini hem verimli hem de keyifli geçirmek isteyen 8-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlanan program, bilişimden sanata, bilimden kültüre geniş bir yelpazede eğitim imkanı sunuyor.

Meram Yaz Okulu çocukların eğitimine ve gelişimine ciddi katkı sunuyor

Yaz Okulu bilişimden sanata, bilimden kültürel gelişime kadar geniş bir yelpazede çocukların bireysel gelişimlerini desteklemek amacıyla Meram Belediyesi tarafından Meram Gelişim Akademisi Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi'nde hayata geçirildi. Bilim ve Fen, akıl ve zeka oyunları, cebir, robotik kodlama, yapay zeka, İngilizce, değerler eğitimi ve MEGA Etkinlik gibi temel derslerin yanı sıra resim ve müzik branşları da seçmeli olarak veriliyor. Her grup için haftada iki gün olacak şekilde 8 Temmuz'da başlayan eğitimler 29 Ağustos 2025 günü son bulacak.

Başkan Kavuş'tan sürpriz ziyaret

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yaz Okulu'nu ziyaret ederek sınıfları ve atölyeleri tek tek dolaştı. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Kavuş, dersler hakkında bilgi aldı, onlara sorular sordu ve başarı dileklerinde bulundu. Müzik atölyesinde öğrencilerin mini konserini dinleyen Başkan Kavuş, robotik kodlama sınıfında ise çocukların kendi tasarladıkları robot gösterilerini ilgiyle izledi. Ziyaretin sonunda tüm sınıflarda öğrencilerle hatıra fotoğrafları çekildi.

"Çocuklarımız yaz tatilini burada bilim, sanat ve teknoloji ile değerlendiriyor"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Kavuş, Meram Belediyesinin eğitim projesi MEGA'nın yıl boyunca öğrencilerin yanında olduğunu vurgulayarak "Meram Gelişim Akademisi ile ilkokul birinci sınıftan lise sona kadar tüm çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatına destek oluyoruz. Yaz tatilinde de ailelerimizin çocuklarını farklı sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirmek için gösterdikleri çabaya biz de katkı sağlıyoruz. MEGA Yaz Okulu'nda, okullarda verilen eğitimin paralelinde ve onu destekleyen dersler sunuyoruz. Cebirden bilişime, teknolojiden sanata pek çok alanda çocuklarımız hem eğleniyor hem öğreniyor, yeni dostluklar kuruyor, özgüven kazanıyor. Belediyecilik hayatın her alanında ve her yaş grubunda hizmet vermektir; biz de buna uygun hareket ediyor çocuklarımıza yeni eğitim fırsatları sunuyor ve sosyal hayatlarına renk katıyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Eğitim, Yerel, Yaşam, konya, Son Dakika

