Konya Karapınar\'da boğazına elma kaçan vatandaş Heimlich manevrasıyla kurtuldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde elma yerken gülen vatandaşın boğazına elma parçası kaçtı. İş arkadaşlarının Heimlich manevrası ile elma parçası çıkarılırken, yaşanan korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Karapınar ilçesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önünde elma yiyen Mehmet Ali Saraçoğlu gülmeye başladı. Gülmesiyle birlikte elma parçası soluk borusuna kaçan Saraçoğlu, nefes almakta güçlük çekince yardım istemek için iş yerine girdi. Durumu fark eden iş arkadaşları Heimlich manevrası uyguladı. Saraçoğlu'nun boğazına kaçan elma parçası çıkarıldı.

O anlar kamerada

Yaşanan panik anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, boğazına elma kaçan Mehmet Ali Saraçoğlu'nun iş yerine girip yardım istediği ve uygulanan Heimlich manevrasıyla rahatladığı anlar yer aldı.

"Bir gün bizim de başımıza geleceği hiç aklımıza gelmezdi"

Yaşananları anlatan Halit Ertan, "Televizyonlarda sürekli görüyorduk ama bizim başımıza geleceğini hiçbir zaman düşünmüyorduk. İş arkadaşımızın başına geldi. Bizde bildiğimiz kadar uygulamayı yaptık. Kimse başıma gelmez diye düşünmesin" dedi.

Mehmet Ali Saraçoğlu ise yaşadıklarının kendisi için büyük bir ders olduğunu belirterek, kendisine yardım eden arkadaşına teşekkür etti.