Konya Meram Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Tamamladı

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Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri adına tüm hazırlıklarını tamamladı.

Meram'da Çomaklı Mahallesi'nde bulunan kurbanlık hayvan satış yeri tahsis işlemleri günler öncesinden tamamlandı ve alanda kurban satışları da başladı. Kurbanlık satın alacak vatandaşlar, alanda hizmet veren veteriner hekimlere, kurbanlıklarını ücretsiz olarak muayene yaptırabilirken kurbanlıkların sağlık ve belge kontrolleri de Meram Belediyesi Zabıta ekiplerince titizlikle sürdürülüyor.

Meram'da kesimler için 7 ayrı nokta belirlendi

Meram Belediyesi, kurban kesimlerinin sağlıklı, temiz, hassasiyetlere uygun olarak gerçekleştirilmesi ve olumsuz görüntülerin önüne geçebilmek adına 7 ayrı kurban kesim alanı belirledi. Bu çerçevede vatandaşlar, Çomaklı Mahallesi Kurban Satış Yeri ile birlikte Melikşah Semt Pazarı, Aşkan Semt Pazarı, Arif Bilge Semt Pazarı, Kalfalar Semt Pazarı, Gödene Mahallesi TOKİ Semt Pazarı ve Kovanağzı Kapalı Pazar Alanı'nda kurban kesimlerini gerçekleştirebilecek.

Belediye ekipleri, huzurlu bir bayram için 7/24 mesaide olacak

Diğer taraftan, Meram Belediyesine bağlı ekipler 7/24 çalışmalarına devam edecek ve ihtiyaçlar doğrultusunda gelecek taleplere yanıt verecek. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere belediyeye bağlı ekipler, Meram'da vatandaşların Kurban Bayramı'nda sorun yaşamamaları adına nöbet sistemi ile çalışmaya devam edecek. Acil Müdahale Ekibi ile de yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilecek. Meram Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, besi çiftlikleriyle organizeli bir çalışma içerisinde, yaklaşık 300 personel ve 100 araçla yoğun bir çalışma gerçekleştirecek. Her yıl olduğu gibi bu bayramda da besi çiftliği ve kesimlerin gerçekleştirildiği noktalarda çöp toplama araçlarının dışında tır, kamyon ve diğer iş makineleriyle kurban atıkları toplanacak. Bunun yanı sıra çöp kamyonları, dezenfektan araçları ve süpürgeli araçlarla da yoğun bir şekilde temizlik çalışmaları yürütülecek. Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise bayram süresince satış yerleri, et çekimi yapılan işletmeler ile kurban satış ve kesim noktalarını titizlikle denetlemeye devam edecek.

Öte yandan, Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, bayram boyunca vatandaşların temizlik ile ilgili taleplerinin 0332 331 00 08 iletişim numarasından, Zabıta ekiplerine iletecekleri taleplerin ise 0332 353 73 66 iletişim numarasından alınacağı belirtildi.

9 ayrı noktadan oluşan Meram'ın gezi ve turizm destinasyonu bayramda da misafirlerini en güzel şekilde ağırlayacak

Meram Belediyesinin şehrin sosyal yaşamına kazandırdığı ve 9 ayrı noktadan oluşan 'Gezi Rotası' Kurban Bayramı'nda da şehrin ve ilçenin hizmetinde olacak. Dutlu Millet Bahçesi ve 80 Binde Devr-i Alem Parkı bayramın ikinci gününden, Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi, Meram Bağı ve Aydın Çavuş Tesisi ise bayramın üçüncü gününden itibaren misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Tarihi Meram Köprüsü- Çamlıbel-Tavusbaba çevresi, Kızlar Kayası ve Lavanta Bahçesi de tercihlerini sakin ve huzurlu bir bayramdan yana kullanmak isteyenlerin uğrak yerlerinden biri olmayı sürdürecek. Vatandaşlar, kültür, tarih, doğal güzellikler, yeşil ve sosyal hayata dair herşeyi barındıran 'Gezi Rotası'nda doğa ile başbaşa vakit geçirebilecek, bayram tatillerini en güzel şekilde değerlendirebilecek. - KONYA