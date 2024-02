Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Berat Kandili\'nde ilçe sakinleriyle buluştu

Yerel

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Müftülüğünün, Ebubekir Camisi'nde düzenlediği Berat Kandili programında ilçe sakinleriyle kandil bereketine ortak oldu. Başkan Pekyatırmacı namazın ardından vatandaşların kandilini tebrik etti.

11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Berat Kandili'nde ilçe sakinleriyle bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı kandil bereketini vatandaşlarla birlikte yaşadı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, ile birlikte namaz sonrasında vatandaşların kandilini tebrik ederek onlarla sohbet etti.

"Bu mübarek günler İslam aleminin kurtuluşuna vesile olsun "

Berat Kandilini ilçe sakinleriyle birlikte idrak etmekten ve bu berekete ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, " Regaib ve Miraç Kandillerimizi idrak ettikten sonra Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Berat Kandili'ne kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Yüce Allah'ın rahmetinin sonsuz olduğu, manevi değeri yüksek bu gecelerin kıymetini iyi bilmeliyiz. Bizlere yenilenme fırsatı sunan Berat Kandili'nin İslam alemindeki birlik ve beraberliğin artmasına vesile olmasını diliyorum. Kandiller, kardeşliğin ve dayanışmanın pekiştiği manevi değeri yüksek olan özel günlerdir. Kurtuluş, af ve arınma anlamına gelen Berat Kandili; Rabbimize sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketler ulaşabilme fırsatını yakalayabileceğimiz müstesna günlerden biridir. Rabbim, bu mübarek Berat Kandili'nde yollarımızı aydınlatsın, kalplerimizi ferahlatsın. Filistin topraklarında yaşanan vahşetin bir an önce sona ermesi, milyonlarca mazlumun huzurunun sağlanması, silahların, bombaların altında hayatta kalma mücadelesi veren insanların güvenliği, açlık ve kıtlıkla sınanan masumların bu zorlukları bir an önce aşabilmesi duasını tekrarlıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Gecesi'ni kutluyorum. Bu mübarek gece vesilesiyle, milletimizin her türlü dert ve sıkıntıdan kurtulmasını diliyor; Ramazan ayına, günah yüklerimizden arınmış gönüllerle, berat etmiş olarak girebilmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA