Konya Yarı Maratonu'nda 7.500 Sporcu Koştu
Konya Yarı Maratonu'nda 7.500 Sporcu Koştu

05.05.2026 20:50
Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na 56 ülkeden katılan 7.500 sporcu, sosyal sorumluluk için yarıştı.

KONYA'da bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nda 56 ülkeden 7 bin 500 sporcu terk döktü.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE), Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD MERAM) ve Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi için gerçekleştirilen yarı maratona 56 ülkeden 7 bin 500 sporcu katıldı. 21 kilometrelik Yarı Maraton, 10 kilometre ve 5 kilometre yarışının startını veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Yarı Maratonu'nun her yıl gelişerek devam ettiğini kaydetti. Altay, "Konya biraz serin ve yağışlı ama buna rağmen katılımda herhangi bir eksiklik olmadı. Özellikle yurt dışından ve şehir dışından gelen tüm misafirlerimize Selçuklu'nun darülmülkü, Hz. Mevlana'nın şehrine hoş geldiniz diyoruz. Konya Yarı Maratonu'nu diğer yarı maratonlardan ayıran en önemli özelliklerden birisi de bir sosyal sorumluluk projesi olması. Selçuklu Belediyemizin SOBE Vakfı, Meram Belediyemizin DOSD Vakfı ve Karatay Belediyemizin Alzheimer Derneği'ne tüm gelirlerimizi bağışlıyoruz. Böylece koşan herkes iyiliğe bir adım atmış oluyor. Bu yıl Konya Yarı Maratonu'nda 56 ülkeden 7 bin 500 sporcu iyilik için koştu. Konya Yarı Maratonu güçlenerek devam ediyorö dedi.

YARIŞLARDA İLK ÜÇE GİREN İSİMLER

21 kilometre erkekler yarışında; 01: 02: 03'lük derecesiyle Ali Kaya birinci, 01: 02: 13'lük derecesiyle Ayetullah Aslanhan ikinci, 01: 03: 20'lik derecesiyle Sezgin Ataç üçüncü oldu.

21 kilometre kadınlar yarışında; 01: 12: 58'lik derecesiyle Etiyopyalı atlet Enebet Enji birinci, 01: 13: 02'lik derecesiyle Etiyopyalı atlet Zinash Mulata Waketoli ikinci, 01: 13: 07'lik derecesiyle Chaltu Shuna Kekabo üçüncü oldu.

10 kilometre erkekler yarışında; 00: 30: 49'luk derecesiyle Ramazan Baştuğ birinci, 00: 31: 38'lik derecesiyle Halil Yaşın ikinci, 00: 32: 18'lik derecesiyle Bahattin Üney üçüncü oldu.

10 kilometre kadınlar yarışında ise; 00: 36: 40'lık derecesiyle Merve Karakaya birinci, 00: 36: 44'lük derecesiyle Pınar Demir ikinci, 00: 38: 42'lik derecesiyle İnci Kalkan üçüncü oldu.

5 kilometre erkekler yarışında; 00: 16: 22'lik derecesiyle Serhat Damar birinci, 00: 16: 32'lik derecesiyle Recep İstek ikinci, 00: 17: 02'lik derecesiyle Onur Döner üçüncü oldu.

5 kilometre kadınlar yarışında; 00: 19: 30'luk derecesiyle Elif Gökçe Avcı Ataman birinci, 00: 19: 47'lik derecesiyle Rojda Goran ikinci, 00: 20: 19'luk derecesiyle Zehra Yaylacı üçüncü oldu.

