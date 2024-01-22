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Konyaaltı Belediyesi Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Tiyatro Oyunu Sundu - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Tiyatro Oyunu Sundu

Konyaaltı Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için 'Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek' adlı tiyatro oyununu sahneledi. Oyuna çocukların ve ailelerin ilgisi yoğun oldu. Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi tarafından hazırlanan oyun, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde cumartesi ve pazar günleri sahnelendi. Başkan Semih Esen, çocuklara yönelik etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Konyaaltı Belediyesi Yarıyıl Tatilinde Çocuklara Tiyatro Oyunu Sundu
22.01.2024 - 12:10,  Güncelleme: 12:13
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Konyaaltı Belediyesi yarıyıl tatiline giren çocuklar için hafta sonu "Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek" adlı tiyatro oyununu sahneledi. Oyuna çocukların ve ailelerin ilgisi yoğun oldu.

Konyaaltı Belediyesi yarıyıl tatiline giren çocukları tatilin ilk gününde tiyatro oyunu ile buluşturdu. Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi'nin çocuklar için hazırladığı "Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek" adlı tiyatro oyunu çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Cumartesi ve pazar günü Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'ni aileleriyle birlikte dolduran çocuklar, hamsi balığı ile sihirli çiçeğin yaşamını konu alan oyunu çok sevdiklerini belirttiler.

OYUN ÇOK SEVİLDİ

Tiyatro Akademisi tarafından çocuklara özel sahnelenen "Hamsi Balığı ve Sihirli Çiçek" adlı tiyatro oyununun çocuk izleyiciler tarafından çok sevildiğini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Sömestir tatilinin başında çocuklarımız için oyunumuzu yeniden sahnelemek istedik. Oyuna ilgi ve katılım oldukça yoğun oldu. Çocuklarımıza yönelik etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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