Körfez'de 'Bayat Ekmekli Lezzetler' Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Körfez'de 'Bayat Ekmekli Lezzetler' Yarışması Düzenlendi

Körfez\'de \'Bayat Ekmekli Lezzetler\' Yarışması Düzenlendi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen 'Bayat Ekmekli Lezzetler' yarışmasında kazananlar belli oldu. Yarışmada birincilere 10 bin TL ödül verildi.

09.02.2025 12:52  Güncelleme: 12:57
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen "Bayat Ekmekli Lezzetler" yarışmasında kazananlar belli oldu. Birincilere 10 bin TL ödül verilirken, yarışma büyük ilgi gördü.

Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda 45 yarışmacı tatlı ve tuzlu kategorilerinde mücadele etti. Şeflerden akademisyenlere kadar geniş bir jüri ekibi, yarışmacıların hazırladığı lezzetleri değerlendirdi.

Bayat ekmek yarışmasının açılış konuşmasını yapan Kadın Meclisi Başkanı Zehra Coşkun Salih, bu etkinlik için uzun süredir hazırlık yaptıklarını belirterek, "Her gün çöpe atılan kilolarca bayat ekmekle harika tarifler yaparak hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayabiliriz. Amacımız, bu farkındalığı artırmaktı ve bunu başardığımızı düşünüyorum" dedi.

Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ise konuşmasında, "Gıdanın üretimi kadar tüketimi ve tasarrufu da çok önemli. Katılımcılara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt da yarışmada emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Ödüller sahiplerini buldu

Tuzlu kategorisinde Dilek Toktaş birinci, Nuray Akın ikinci, Kadirhan Çiftçi üçüncü oldu. Tatlı kategorisinde ise Çiğdem Kalaoğlu birinciliği, Damla Nur Çelik ikinciliği, Hatice Ön üçüncülüğü kazandı.

Kazananlara ödülleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Nagehan Malkoç, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ve Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zehra Coşkun Salih tarafından takdim edildi. Birincilere 10 bin TL, ikincilere 7 bin 500 TL, üçüncülere ise 5 bin TL ödül verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Körfez'de 'Bayat Ekmekli Lezzetler' Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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