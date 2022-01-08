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Korona virüs aşısı tüp bebek tedavisine engel değil - Son Dakika

Korona virüs aşısı tüp bebek tedavisine engel değil

08.01.2022 10:22

Korona virüs aşısı tüp bebek tedavisine engel değil Aşılanan anne adaylarının riski düşüyor Covid-19 aşısı, üreme sistemine zarar vermiyor Acıbadem Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Üreme Sağlığı Uzmanı: "Tüp bebek tedavisine başlamadan önce aşı olun" Çocuk sahibi olmak isteyen...

Korona virüs aşısı tüp bebek tedavisine engel değil

Aşılanan anne adaylarının riski düşüyor

Covid-19 aşısı, üreme sistemine zarar vermiyor

Acıbadem Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Üreme Sağlığı Uzmanı:

"Tüp bebek tedavisine başlamadan önce aşı olun"

ESKİŞEHİR - Çocuk sahibi olmak isteyen kadınlarda koronavirüs aşısı konusunda farklı tedirginliklerin yaşandığını belirten Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Üreme Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Nicel Taşdemir, "Asıl tehlike Covid-19'dur, çünkü üreme sistemine zarar veriyor" dedi.

Korona virüs pandemisinin önlemeye yönelik çabaların odağında Covid-19 aşısı var. Ancak özellikle tüp bebek tedavisi yaptırmayı düşünen anne adayları üreme organlarına zarar verebileceğini düşünerek aşı olma ile ilgili tedirginlik yaşayabiliyorlar. Oysa uzmanlar, anne adaylarına tüp bebek tedavisi öncesinde aşı olmalarını öneriyor.

Covid-19'un hamilelik döneminde hayati riskleri artırdığını belirten uzmanlar, aşıyla ilgili tedirginlik duyulmaması gerektiğini kaydediyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Üreme Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Nicel Taşdemir, tüp bebek tedavisine başlamadan önce Covid-19 aşılarının tamamlanmasını önererek "Tüp bebek tedavisine başlayacak anne adaylarının Covid-19 aşısı olmalarını öneriyoruz. Çünkü Covid-19 üreme sistemine zarar veren bir viral enfeksiyon. Sperm ve yumurta hücrelerini etkileyebiliyor. Virüs sperm sayı ve hareketliliğini azaltırken, aşı pozitif yönde etkiliyor. Bu nedenle aşı ile hastalıktan korunmak önem taşıyor. Mevcut veriler gebelik sırasında Covid-19 aşısının düşük yapma riskini artırmadığını gösteriyor. Gebelik öncesi veya sırasında aşılama, meternal/fetal komplikasyonları azaltmanın en iyi yoludur." diye konuştu.

Aynı zamanda Acıbadem Eskişehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu olarak da görev yapan pandeminin ilk dönemlerinde tüp bebek tedavilerinin durdurulduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"Pandeminin ilerleyen döneminde tüp bebek tedavilerine devam etmeye başladık. Aşının da ortaya çıkmasıyla virüsle mücadelede önemli bir adım atılmış oldu. Tüp bebek tedavisine giren çiftlerde ve gebe kalan hastalarda aşı konusu, hep merak konusu oldu. Bazı kadınlarda 'Aşı olunduğunda üreme sağlığımız bozulur mu?', 'Kısırlık yaşanır mı?', 'Yumurtalık veya testis fonksiyonlarında bozulma olur mu?' gibi endişeler oluştu. Fakat günümüze kadar yapılan çalışmalarda görüldü ki aslında Covid-19 üreme sistemine zarar veren bir viral enfeksiyon. Gebelerde ise maalesef hayati riskleri artıran bir enfeksiyon olarak ortaya çıktı."

"Aşı anne adaylarını koruyor"

Tüp bebek tedavisi öncesinde aşı olmayan anne adayları için tedavinin ara dönemlerin de aşı olabileceklerini belirterek "Gebelik sürecine hazırlıklı girmek maksadıyla aşılanma işlemlerini tamamlayıp daha sonra tüp bebek tedavisine başlamalarını öneriyoruz. Böylelikle gebelikleri boyunca olumsuz bir tecrübe yaşamalarının önüne geçmiş oluyoruz. Hamilelerin aşılanmış olmaları bebeği belirli bir oranda viral enfeksiyona karşı koruyacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

Korona virüs aşısı tüp bebek tedavisine engel değil
Korona virüs aşısı tüp bebek tedavisine engel değil
Korona virüs aşısı tüp bebek tedavisine engel değil

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Kadın Hastalıkları, Koronavirüs, Tüp Bebek, Aşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Korona virüs aşısı tüp bebek tedavisine engel değil - Son Dakika


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