Korucuk İlkokulu'nda Sınıf Tahsisi İtirazı - Son Dakika
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Korucuk İlkokulu'nda Sınıf Tahsisi İtirazı

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Eğitim-İş Sendikası, bir sınıfın Diyanet'e tahsis edilmesini eleştirdi, şüphelerini dile getirdi.

20.11.2024 17:22
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Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, Korucuk İlkokulu'ndaki bir sınıfın Sinop İl Müftülüğü'ne tahsis edildiğini belirterek, "Korucuk İlkokulumuzun hemen karşısında Diyanet'in kendi binası var. Burada da yatılı bir Kur'an kursu var. Diyanetin kendi binası dururken orada bu kursun açılmayıp da, okulumuzdan bir sınıfın tahsis edilmesi bizi şüphelere sevk etti. Buradaki amaç nedir" dedi. Şahbenderoğlu, "Okul içinde özel Kuran kursu açmak hiçbir yönetmelikte yer almayan bir şey" diye konuştu.

Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, Korucuk İlkokulu'ndaki bir sınıfın Sinop İl Müftülüğü'ne tahsis edildiğini belirtti. Şahbenderoğlu, ilkokulun yanında İl Müftülüğü'ne bağlı olan yatılı Kur'an Kursu binası olduğunu kaydeden Şahbenderoğlu, şunları söyledi:

"3 tane boş derslik varken ısrarla bu okuldaki dersliği alma çabalarını bir türlü anlamlandıramıyoruz"

"Dönem başında öğretmenlerimizden aldığımız bilgi sonucunda sınıflarının kendilerinin elinden alındığını, kendilerine de bu konuda herhangi bir şey sorulmadığını belirttiler. Gidip gözlemlediğimizde okul müdürünün bir sınıfın 4- 6 yaş Kur'an kursu açmak için Diyanet'e tahsis edildiğini öğrendik. Bununla ilgili Milli Eğitim'e yazı yazdık. Bu konuyla ilgili de yazışmalar olduğunu söylediler fakat yazıların içeriğine ulaşmış değiliz. 2'nci bir yazı daha yazarak tekrar talep ettik.

Burada esas bizim kafamızı kurcalayan nokta şu. Korucuk İlkokulumuzun hemen karşısında Diyanet'in kendi binası var. Burada da yatılı bir Kur'an kursu var. Aslında baktığımızda yola daha yakın bir bina olmasına rağmen burada neden açılmadığını, diyanetin kendi binası dururken orada bu kursun açılmayıp da, okulumuzdan ısrarla bir sınıfın tahsis edilmesi bizi şüphelere sevk etti. Buradaki amaç nedir, onu anlamaya çalışıyoruz. Yetkililere sorduğumuzda protokol olduğunu söylüyorlar. Bir protokol var ama ısrarla bu sınıfın alınmasındaki amaç nedir? Çünkü, bu sınıf aynı zamanda o okuldaki öğretmenlere ihtiyacı olan bir sınıf. Ayrıca okulda öğrenciler varken bu işler yapılmaya çalışılıyor. Ben orada Diyanet'in görevlendirmiş olduğu arkadaşlarla da görüştüm. Kendileri bu kursun özel bir kurs olduğunu söyledi.

"Diyanet'in velilerden bin 200 lira civarı para aldığını öğrendik"

Bunun dışından Diyanet'in velilerden bin 200 lira civarı para aldığını öğrendik. Olayın bu noktası da bizim çok kafamızı karıştırıyor. Çünkü, okul içinde böyle bir özel kurs açılması hiçbir yönetmelikte yer almayan bir şey. Doğru bir şey değil. Hangi amaçla açılırsa açılsın fark etmez. Bu şekilde bir protokolün olamayacağını ilettik biz. Burada çalışan kişilerin herhangi bir pedagojik formasyonu yok bu arada. İŞKUR'dan alınmış bir eleman var. Açık öğretimi bitirmiş bir eleman var. Burada çocuklara bu kurs verilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla hiçbir eğitimsel yönü de söz konusu değil. Burada biz amaçların farklı olduğunu düşünüyoruz. Diyanet'in kendi binası hakkında da bilgi aldık. Binanın şu an boş olduğunu, yazın kullanılan bir bina olduğunu, o binada da 3 tane derslik olduğunu ve o dersliklerin de şuan boş olduğunu öğrenmiş olduk. 3 tane boş derslik varken ısrarla bu okuldaki dersliği alma çabalarını ve öğretmenlerin ihtiyacı olan bir sınıfı alma çabalarını bir türlü anlamlandıramıyoruz. Biz de bunu yetkililere soruyoruz. Neden yapıyorsunuz böyle bir şeyi? Bu konuda bir cevap almaya çalışıyoruz. Biz, Eğitim-İş Sendikası olarak bu olayı takip edeceğiz. Buradaki amacı öğrenmeye çalışacağız. Bu noktada çalışmalarımız sürüyor."

Korucuk İlkokulu\'nda Sınıf Tahsisi İtirazı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Korucuk İlkokulu'nda Sınıf Tahsisi İtirazı - Son Dakika

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