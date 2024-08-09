Köşk Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi Zaferi Kutladı - Son Dakika
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Köşk Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi Zaferi Kutladı

Köşk Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi Zaferi Kutladı

Uşak'ta düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Halk Oyunları Ege Bölge Finali'nde birinci olan Köşk Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi, Didim'de zaferlerini kutladı. Ekip, Türkiye finallerinde Aydın'ı temsil etmek için çalışmalarına devam ediyor.

09.08.2024 15:45
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Uşak'ta düzenlenen Gençlik Merkezleri Arası Halk Oyunları Ege Bölge Finali'nde başarıya imza atarak birinci olan Köşk Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi, kazandıkları zaferi Didim Akbük İzci Evi'nde kutladı.

Etkinliğe, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü ile Köşk Gençlik Merkezi Müdürü de katılarak, gençlerin sevincine ortak oldu. Ekip üyeleri, düzenlenen etkinlikte hem zaferlerini kutladı hem de Türkiye finalleri için moral depoladı. Köşk Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi, Didim'deki bu kutlamanın ardından Türkiye finallerine odaklanmış durumda. Aydın'ı en iyi şekilde temsil etmek amacıyla çalışmalarına devam eden ekip, Eylül ayında Ankara'da yapılacak olan finallerde yeni bir başarıya imza atmayı hedefliyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Gençlerimize Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye Finallerinde başarılar diliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köşk Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi Zaferi Kutladı - Son Dakika

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