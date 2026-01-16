Köşk\'te öğrencilerin yarıyıl karnelerini Kaymakam Taş verdi

Aydın'ın Köşk ilçesinde yarı yıl tatiline giren 4 bin 349 öğrenci karne heyecanı yaşarken, Adnan Menderes İlkokulu öğrencileri karnelerini Kaymakam Hasan Taş'ın elinden aldı.

Köşk'te 2025-26 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte binlerce öğrenci yarıyıl tatiline çıkmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede ilçe genelinde 30 okulda eğitim gören 4 bin 349 öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. Köşk Adnan Menderes İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrenciler karnelerini Kaymakam Hasan Taş, Belediye Başkanı Nuri Güler ve Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş'ın elinden aldı. Yarıyıl karne töreninde öğrencilerin sınıfını ziyaret eden Kaymakam Taş, öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti. Öğrencilere yarıyıl tatillerini iyi bir şekilde değerlendirmeleri temennisinde bulunan Kaymakam Taş, "Tüm öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyor, Güzel bir tatil geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - AYDIN