KOSKİ'den kış uyarısı: Donan sayaçlara müdahale edilmemeli

09.01.2026 14:55  Güncelleme: 14:57
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ, kış aylarında su sayaçlarının donma riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, vatandaşları gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı. Donma durumunda kesinlikle müdahale edilmemesi ve KOSKİ'ye bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yaşanabilecek su sayacı ve abone şube yolu donmalarına karşı vatandaşları uyardı.

KOSKİ tarafından yapılan açıklamada, donmaya karşı gerekli tedbirlerin alınmasının büyük önem taşıdığı belirtilerek, donan sayaçlara kesinlikle müdahale edilmemesi ve durumun gecikmeden KOSKİ'ye bildirilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada; özellikle kar yağışı ve ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı dönemlerde, su sayaçlarının, iç tesisatın ve tatlı su çeşmelerinin yeterince korunmaması halinde vatandaşların mağduriyet yaşayabileceğine dikkat çekildi. Sayaçların ve tesisatın soğuğa karşı korunmasının, muhtemel arızaların ve maddi kayıpların önüne geçeceği ifade edildi.

"Tedbir her şeyden önemli"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Havaların aniden soğuduğu bu günlerde, abone şube yolları, su sayaçları ve iç tesisatta yer alan ana kolon boruları yeterli ısı yalıtımı bulunmadığında donma riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu alanların bakım, onarım ve korunması abonelerimizin sorumluluğundadır. Sayaç ve boruların uygun yalıtım malzemeleriyle kaplanması ve çok soğuk havalarda suyun tamamen durgun bırakılmaması, donma riskini önemli ölçüde azaltacaktır. Gerekli tedbirler alınmadığı için donan sayaçların değiştirilmesi durumunda sayaç ve değiştirme bedeli aboneden tahsil edilmektedir. Ayrıca abone şube yolu ve kolon borularında meydana gelen donmalar için yapılan açma işlemleri de ücretlidir. Tedbir almanın, donma sonrası oluşacak masraflardan çok daha ekonomik olduğu unutulmamalıdır."

Donan sayaçlara sıcak su veya ateşle müdahale edilmemeli

KOSKİ, donan sayaç ve tesisatlara sıcak su dökülmesi ya da ateş tutulmasının, boruların patlamasına ve hasarın daha da büyümesine yol açabileceği uyarısında bulundu. Çok soğuk havalarda şebekede durgun su bırakılmaması gerektiği belirtilirken, tatlı su çeşmelerinin kullanımdan sonra çok az açık bırakılmasının kesintisiz hizmet açısından önemli olduğu kaydedildi. Muhtemel sayaç donmalarıyla karşılaşılması halinde, vatandaşların sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, abone numaralarıyla birlikte ALO 185 hattı üzerinden KOSKİ'ye başvurmaları gerektiği ifade edildi.

2025 yılında 172 binin üzerinde sayaç değişimi yapıldı

Öte yandan, KOSKİ Genel Müdürlüğü, 2025 yılı içerisinde kent genelinde toplam 172 bin 642 adet su sayacı değişimi gerçekleştirdi. Yapılan sayaç değişimlerinin tamamının donma kaynaklı olmadığı, hizmet kalitesini artırmaya yönelik planlı çalışmalar kapsamında yürütüldüğü belirtilirken; vatandaşların sayaçlarını korumaya yönelik alacağı basit önlemlerin hem su kayıplarını önleyeceği hem de ek maliyetlerin önüne geçeceği vurgulandı. Kış ayları boyunca vatandaşların gerekli tedbirleri almasının, su ve kanalizasyon hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıdığı bir kez daha hatırlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi



