Kötekli Kavşağında Trafik Rahatlatıcı Çalışmalar Başladı - Son Dakika
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Yerel

Kötekli Kavşağında Trafik Rahatlatıcı Çalışmalar Başladı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Kötekli kavşağında acele kamulaştırma kararı sonrasında trafik kaosunu azaltmak için çalışmalar hızlandı. Yapılan köprülü kavşak ve yan yollarla, yaz aylarında yoğun olan trafik akışının rahatlaması hedefleniyor.

26.11.2024 16:34
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Kötekli kavşağında çalışmalar hızlandı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe İlçesinde bulunan Kötekli kavşağında acele kamulaştırma kararının ardından çalışmalar hızlandı. Özellikle yaz aylarında Marmaris, Datça ve Fethiye istikametine gidiş dönüş yolu olması ve hafta içi mesai bitiminde uzun kuyrukların oluştuğu kavşak tamamlandığında trafiği rahatlatması bekleniyor. Köprülü kavşak yapımı sırasında trafiğin aksamadan devam etmesi için servis yolu (yan yol) çalışmaları şuan devam ediyor. Çalışmaların son durumu havadan Drone ile görüntülendi.

Aralık ayında trafik yan yoldan verilecek

Kavşağın dışından geçecek dört yan yolun dolgu çalışmaları tamamlandı. Üst yapı çalışmaları da hava şartlarına göre devam ediyor. Aralık ayında ana yoldan verilen trafik, servis yoluna aktarılacak. Kavşak içinde köprülü kavşağın temellerini oluşturacak fore kazıkların çakılma işlemine, trafik yan yollardan verildikten sonra geçilecek. Trafiği etkilemeyen, yolun kenarında bulunacak fore kazıkların çakılma işlemi önümüzdeki günlerde başlıyor. 2025 bahar aylarında da köprü imalatına geçileceği öğrenildi.

Bulvar üzerindeki ağaçlar budanıp taşınıyor

Servis yolunun geçeceği bölgedeki direkler ve tabelalar sökülerek, güzergahtaki engeller birer birer kaldırılıyor. Uğur Mumcu Bulvarında bulunan Çınar ağaçları da, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından budandı. 10-12 çınar ağacının başka bölgeye nakledildiği, yan yol üzerinde bulunan 20 kadar ağacın da nakil işlemlerinin yapılacağı bildirildi. Çalışmaların devam ettiği bölgede sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kötekli Kavşağında Trafik Rahatlatıcı Çalışmalar Başladı - Son Dakika

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