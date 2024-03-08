Kovancılar Kaymakamı\'nın desteğiyle okula giden genç kız inşaat mühendisi oldu

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Yıllar önce Elazığ Kovancılar Kaymakamı'nın destekleriyle okula giden Sebila Çolak inşaat mühendisi oldu. Şimdilerde şantiye sorumlusu olarak çalışan 24 yaşındaki genç, "Bir kadına doğru ayakkabıyı giydirirseniz dünyayı bile değiştirebilir" dedi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 2008-2012 yılları arasında kaymakam olan Düzce Valisi Selçuk Aslan, o dönemde kız çocuklarının okula gönderilesi için önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Okula gidemeyen kız çocukları arasında bulunan Sebila Çolak da, Selçuk Aslan'ın girişimleriyle eğitim gördü. İlkokul ve ortaokulu tamamlayan Sebila Çolak, daha sonra Fırat Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okudu. Mezun olan Çolak, Düzce'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın TOKİ konutlarında çalışmaya başladı. Şantiyede 950 çalışanın arasında tek kadın olarak çalışan 24 yaşındaki Sebila Çolak, mesleğini özveriyle sürdürüyor.

"Kadın olarak hiç bir zorluk yaşamadım"

Lisans eğitimin tamamladıktan sonra işe başladığını söyleyen Sebila Çolak, "Düzce Kirazlı Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarının şantiyesinde çalışmaya başladım. Şantiyede çalışıyor olmamdan dolayı karşıma zorluklar çıkıyor. Sahadayken stresli olabiliyoruz ama kadın olarak hiç bir zorluk yaşamadım. Tam aksine bir kadın olarak bu mesleği yaptığım için yöneticilerim, teknik personeller, ustalar ve işçiler herkes büyük saygı gösterdi. Benim sahadaki görevim imalatları takip etmek. Taşeronların önünde engel varsa bunları kaldırıyorum" dedi.

"Kadın elinin değdiği her şey güzelleşir"

"Kadın elinin değdiği her şey güzelleşir" diyen Çolak, "Bence bir kadın elinin değmesi burayı güzelleştirdi. Bir kadına doğru ayakkabıyı giydirirseniz dünyayı bile değiştirebilir. Kadınlarımız da dünyayı değiştirebilecek güçte. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun" şeklinde konuştu.

"Selçuk Aslan, kız çocuklarının eğitimine katkı sağladı"

2008-2012 yılları arasında Elazığ Kovancılar Kaymakamı olarak görev yapan Selçuk Aslan sayesinde eğitim gördüğünü söyleyen Çolak, "Ben ilkokula gidiyorken o dönemlerde Kovancılar Kaymakamımız, şu an Düzce Valimiz Selçuk Aslan kız çocuklarının eğitiminde çok büyük destekte bulundu. Bana da çok büyük destekleri oldu. Fırat Üniversitesini kazanmamda büyük etkisi oldu. Ayrıca annem ve babam da bu süreçte bana destek verdi. Her birine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE