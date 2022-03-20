Kapanan köy yolları uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Kapanan köy yolları uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açıldı

20.03.2022 17:43

Kapanan köy yolları uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açıldı Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

Kapanan köy yolları uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açıldı

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara başlayan İl Özel İdaresi ekipleri, ilçe genelinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 23 köy yolunu açtı. Ayrıca köy yolunda mahsur kalan araçlara da müdahale eden ekipler, araç sürücülerine yardımda bulunarak vatandaşların huzurlu bir şekilde evlerine ulaşmalarını sağladı. İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, yoğun kar yağışının yaşandığı köylerde vatandaşların ulaşım noktasında mağduriyet yaşamamaları için gayret sarf ettiklerini söyledi. Kaymakam Öztürk, "Bölgemizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarımız İl Özel İdaremiz ekiplerince her gün düzenli olarak ulaşıma açılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçen ekiplerimiz, kapanan köy yollarımızın açılması için seferber oluyor. Bugün de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 23 köy yolumuz ulaşıma açılmıştır. Kar yağışı süresince her gün İl Özel İdaremiz ekiplerince öncelik durumuna göre tüm köy yollarımızın ulaşıma açılması ve vatandaşlarımızın ilçeyle olan bağlantılarının yeniden sağlanması noktasında çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor" dedi.

Kapanan köy yolları uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açıldı
Kapanan köy yolları uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açıldı
Kapanan köy yolları uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açıldı
Kapanan köy yolları uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açıldı
Kapanan köy yolları uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açıldı
Kapanan köy yolları uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açıldı
Kapanan köy yolları uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açıldı
Kapanan köy yolları uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açıldı
Kapanan köy yolları uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açıldı

YORUMLAR
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Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kapanan köy yolları uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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