Köydeki su sevincini bin kişinin katıldığı hayır yemeği ile kutladılar - Son Dakika
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Köydeki su sevincini bin kişinin katıldığı hayır yemeği ile kutladılar

03.10.2022 15:22
Köydeki su sevincini bin kişinin katıldığı hayır yemeği ile kutladılar

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kırsal Dutluca Mahallesinde yıllardır çekilen su sıkıntısı BASKİ'nin teşebbüsüyle sona erdi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kırsal Dutluca Mahallesinde yıllardır çekilen su sıkıntısı BASKİ'nin teşebbüsüyle sona erdi. 305 nüfuslu mahallede düzenlenen hayır yemeğine yaklaşık bin kişi katıldı.

İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki 120 haneli Dutluca Mahallesindeki su sıkıntısı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Baski ekiplerinin teşebbüsleri ile sona erince bayram sevinci yaşandı. Mahalleye 3 kilometre uzaklıktaki Bağlar Kuyusu mevkiindeki kaynaktan sağlanan suyun şebekeye verilmesi vatandaşları sevindirdi. Muhtar Hüsnü Kaya'nın öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar su hayrı düzenledi. Mahalle Camiinde mevlit okunurken, Müftü Mustafa Ali Işık da, bolluk bereket duası yaptı. Kılınan öğle namazının ardından hayra katılanlara 6 çeşit yemek ikramı yapıldı. Katılımcılara teşekkür eden Dutluca Muhtarı Hüsnü Kaya, "Mahallemizde son yıllarda yaşanan su sıkıntısı BASKİ sayesinde çözüme kavuştu. Şu anda musluklardan bol su akıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ile BASKİ yetkililerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca hayrımıza katılan herkese de teşekkür ediyoruz" dedi. Dutluca'da düzenlenen su hayrına, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köydeki su sevincini bin kişinin katıldığı hayır yemeği ile kutladılar - Son Dakika

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