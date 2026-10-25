Kozan'da limon üreticileri 30 liradan 7,5 liraya düşen fiyat için destek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kozan'da limon üreticileri 30 liradan 7,5 liraya düşen fiyat için destek istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kozan\'da limon üreticileri 30 liradan 7,5 liraya düşen fiyat için destek istiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kozan\'da limon üreticileri 30 liradan 7,5 liraya düşen fiyat için destek istiyor
Haber Videosu

Adana'nın Kozan ilçesinde limon üreticileri, geçen yıl 30 liraya sattıkları limonun bu yıl 7,5 liraya gerilemesiyle ilaç masraflarını bile karşılayamadıklarını belirterek destek istedi. Üreticiler, tüccara ürünü zor sattıklarını ve ağaçları kesmekten başka yol kalmadığını söyledi.

Haber: Burhan Demircioğlu

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde limon üreticileri, geçen yıl 30 liraya sattıkları limonun bu yıl 7,5 liraya kadar gerilediğini, elde ettikleri gelirin ilaç masraflarını dahi karşılamadığını belirterek yetkililerden destek istedi. Bir üretici, "Ağaçları dibinden kesmekten başka yol kalmadı" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde limon üreticileri, geçen yıl 30 liraya sattıkları limonun bu yıl 7,5 liraya kadar gerilediğini belirterek artan maliyetler karşısında üretimlerini sürdürmekte zorlandıklarını söyledi. Üreticiler, satış gelirlerinin ilaç masraflarını bile karşılamadığını, tüccarlara ürünlerini satabilmek için defalarca teklif götürdüklerini anlattı.

"TÜCCARA YALVARA YALVARA ZOR VERİYORUZ"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ali Apaydın, şunları söyledi:

"Limon üreticisinin hali içler acısı. Geçen sene 30 liraya verdiğimiz limonu bu sene 7,5 liraya tüccara yalvara yalvara zor kestiriyoruz. Ne olacak bu çiftçinin hali? Aldığım ilacın parasını sattığım limondan karşılayamıyorum. 30 dönüm limonum var, attığım ilacın parasını karşılayamıyorum. Ne olacak bu çiftçinin hali, ne yapacağız? Bir çözüm, bir önerge istiyoruz.

Bir ben değilim, bütün çiftçiler kan ağlıyor. Herkesin meyvesi dalında kaldı. Satmasam dalında kalacak, daha içler acısı. Zararın neresinden dönersek kar deyip elimizden çıkarmaya çalışıyoruz."

"AĞAÇLARI KESECEĞİZ"

Bir başka üretici ise "Görüyorsun işte içler acısı. Adamlara yalvara yalvara 7 lira dedik, 5 liradan kapı açıyor, ne yapacağız biz bunu? İlaç parasını ödesek de gerisini de cepten vermeyi düşünüyoruz. Ne olacak bu üretici? Böyle ne yapacak? Başında kalacak, ağacı dibinden yok edeceğiz, başka yolu yok" dedi.

Bir üretici de, "Bu sene limon üretim olarak had safhada. Meyve kalitesini görüyorsunuz birinci sınıf ama para etmiyor. Şu an toptan 7,5 liraya verdik o da bizim kullandığımız ilaçların parasını karşılamıyor. Bir destek bekliyoruz yetkililerden" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
EkonomiGüncelAdanaKozanYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Fransa’daki yağmacıya “Yaptığın haram“ dedi Kadının cevabı şaşırttı Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek
Fenomenin evine kira borcu için gittiler Gördüklerine inanamadılar Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar
AKOM İstanbul için tarih verdi 40 ilde yağış bekleniyor AKOM İstanbul için tarih verdi! 40 ilde yağış bekleniyor
11:27
Eskişehir’de sınav kapısında olay: Geç kalan kişi, görüntü alan gazeteciye saldırdı
Eskişehir'de sınav kapısında olay: Geç kalan kişi, görüntü alan gazeteciye saldırdı
11:16
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?
10:49
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4’ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi
10:48
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
10:46
KPSS’ye Kayseri’de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
KPSS'ye Kayseri'de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
10:28
Çin’de dev altın keşfi Değeri 83 milyar dolar
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar
10:01
Bursa’da 102 yıllık hastane krizi 150 yatak 60’a düşüyor
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor
09:46
Sırbistan’da erken genel seçim başladı, 6 milyon 450 bin 523 seçmen oy kullanabilecek
Sırbistan'da erken genel seçim başladı, 6 milyon 450 bin 523 seçmen oy kullanabilecek
09:38
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
09:01
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 11:48:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Kozan'da limon üreticileri 30 liradan 7,5 liraya düşen fiyat için destek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei