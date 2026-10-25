Kozan\'da limon üreticileri 30 liradan 7,5 liraya düşen fiyat için destek istiyor

Haber: Burhan Demircioğlu

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde limon üreticileri, geçen yıl 30 liraya sattıkları limonun bu yıl 7,5 liraya kadar gerilediğini, elde ettikleri gelirin ilaç masraflarını dahi karşılamadığını belirterek yetkililerden destek istedi. Bir üretici, "Ağaçları dibinden kesmekten başka yol kalmadı" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde limon üreticileri, geçen yıl 30 liraya sattıkları limonun bu yıl 7,5 liraya kadar gerilediğini belirterek artan maliyetler karşısında üretimlerini sürdürmekte zorlandıklarını söyledi. Üreticiler, satış gelirlerinin ilaç masraflarını bile karşılamadığını, tüccarlara ürünlerini satabilmek için defalarca teklif götürdüklerini anlattı.

"TÜCCARA YALVARA YALVARA ZOR VERİYORUZ"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ali Apaydın, şunları söyledi:

"Limon üreticisinin hali içler acısı. Geçen sene 30 liraya verdiğimiz limonu bu sene 7,5 liraya tüccara yalvara yalvara zor kestiriyoruz. Ne olacak bu çiftçinin hali? Aldığım ilacın parasını sattığım limondan karşılayamıyorum. 30 dönüm limonum var, attığım ilacın parasını karşılayamıyorum. Ne olacak bu çiftçinin hali, ne yapacağız? Bir çözüm, bir önerge istiyoruz.

Bir ben değilim, bütün çiftçiler kan ağlıyor. Herkesin meyvesi dalında kaldı. Satmasam dalında kalacak, daha içler acısı. Zararın neresinden dönersek kar deyip elimizden çıkarmaya çalışıyoruz."

"AĞAÇLARI KESECEĞİZ"

Bir başka üretici ise "Görüyorsun işte içler acısı. Adamlara yalvara yalvara 7 lira dedik, 5 liradan kapı açıyor, ne yapacağız biz bunu? İlaç parasını ödesek de gerisini de cepten vermeyi düşünüyoruz. Ne olacak bu üretici? Böyle ne yapacak? Başında kalacak, ağacı dibinden yok edeceğiz, başka yolu yok" dedi.

Bir üretici de, "Bu sene limon üretim olarak had safhada. Meyve kalitesini görüyorsunuz birinci sınıf ama para etmiyor. Şu an toptan 7,5 liraya verdik o da bizim kullandığımız ilaçların parasını karşılamıyor. Bir destek bekliyoruz yetkililerden" şeklinde konuştu.