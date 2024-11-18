Kozan'da Pazar Fiyatları Vatandaşı Üzüyor - Son Dakika
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Kozan'da Pazar Fiyatları Vatandaşı Üzüyor

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Kozan pazarında vatandaşlar artan fiyatlardan şikayet ederken, esnaf satış yapamamaktan yakınmakta.

18.11.2024 10:52
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Haber: Burhan Demircioğlu

(ADANA)- Adana'nın Kozan ilçesinde bir semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlar artan fiyatlardan dert yanarken, esnaf ise satış yapamamaktan yakındı. Pazara alışverişe gelen emekli vatandaş, "Maaşımız değil de 'nefesin yetiyor mu' diye sor. Ne maaşı yetmesi işte görüyorsun kilosu 50 liradan aşağı bir şey var mı? Halk inim inim inliyor" dedi. Pazar esnafı ise "Bugün hiç tadı yok satışın. Bugün hiç siftah etmedim, bekliyoruz" diye konuştu.

Adana'nın Kozan ilçesinde semt pazarına alışverişe çıkan vatandaşlar pahalılıktan dert yandı. Pazar esnafı ise ürün satamamaktan şikayetçi.

Satış yapamadığını dile getiren pazar esnafı "Şu an mantarı biz 100 liraya satmaktayız. Bunun tarladan çıkışı 60-70 lira. Ona bir komisyoncu kar koyuyor 10-15 lira, biz de 10-15 lira kar koyuyoruz şu an 100 liraya satmaktayız" dedi.

"Her şey çok pahalı"

Pazara gelen vatandaş "Çok pahalı her şey, ateş pahası. Bir ıspanak 50 lira topu, bir marul 50 lira, yani böyle yaşanacak hal yok. Mantar alıyorum mantar 100 lira, 150 lira kilosu, yani pazarcı abimiz ne yapsın? Onlar da pahalı alıyor, pahalı satmak zorunda" diye konuştu.

Başka bir vatandaş "Her şey pahalı, domates pahalı, patlıcan pahalı, her şey pahalı" dedi.

"Halk inim inim inliyor"

Bir emekli vatandaş ise "Emekliyim, maaşımız değil de 'nefesin yetiyor mu' diye sor. Ne maaşı yetmesi işte görüyorsun 50 liradan aşağı var mı? Halk inim inim inliyor. Ne alacaksın her istediğini yüzüne bakıp geçiyoruz. Domates 60 lira, armut 40 lira, öteki 50 lira, 50 liradan aşağı bir şey yok. Bir tane marul alsan 50 lira. Kalanını her şeyi bırak. Maaşımız en az 35 bin lira olması lazım ki ev kirasını düşürmesen bile aç kalmamak için. Ev kirasınıda koyarsan sen koy" diye ifade etti.

Bir vatandaş "Para olmazsa pahalı, paran olursa ucuz. Pahalı bize göre. Biz tarla işine gidiyoruz portakala gidiyoruz" dedi.

"10 liralık sattım"

Pazarcı esnafından 68 yaşındaki bir vatandaş "Çökelek, peynir, tereyağı, deri peyniri satıyorum. Bugün hiç tadı yok satışın. Bugün hiç siftah etmedim, bekliyoruz. 10 liralık bir peyniri yeğenime verdim. Yok, pazar ölü, baksana sırada kimse yok gezmiyor" diye konuştu.

Başka bir esnaf "İşlerin hiç tadı yok. Satış da yok hiç. Pahalılık ortaya çıktı perişanız vallahi. İki kilogram sattım yalan söylemeyeyim. Sabahtan beri böyle oturuyoruz. Eşim öldü ondan var 10 bin 400 lira alıyorum. Nereden yetecek? Burada çalışmasam nereden yetecek" şeklinde konuştu.

Bir başka pazarcı esnafı ise "İşlerin güçlerin pek tadı yok. Ortalık pahalı olduğu sürece böyle gider zaten. Bir müşteri bir şey alacağı zaman bütün pazar yerini dolanıyor nerede ucuz bir şey varsa onu alayım diye" ifadelerini kullandı.

Kozan\'da Pazar Fiyatları Vatandaşı Üzüyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kozan'da Pazar Fiyatları Vatandaşı Üzüyor - Son Dakika

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