'Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop' filmi sinemadan önce depremzede çocuklarla buluştu - Son Dakika
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'Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop' filmi sinemadan önce depremzede çocuklarla buluştu

26.03.2023 11:45

'Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop' filmi sinemadan önce depremzede çocuklarla buluştu "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop" filmi, sinemalarda gösterime girmeden önce, ilk kez deprem bölgesi Osmaniye'de çocuklara sunuldu.

'Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop' filmi sinemadan önce depremzede çocuklarla buluştu
OSMANİYE - "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop" filmi, sinemalarda gösterime girmeden önce, ilk kez deprem bölgesi Osmaniye'de çocuklara sunuldu. Afetzede çocuklara moral vermek için, Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!" filminin ilk gösterimi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 kent arasında yer alan Osmaniye'de gerçekleştirildi. Programa, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Türk animasyon yapımcısı ve karikatürist, Kral Şakir'in yazarı Varol Yaşaroğlu, çok sayıda afetzede çocuk ve aileleri katıldı. Kral Şakir maskotlarının müzikli oyunlarının ardından, "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!" sinema filminin çocuklara özel gösterimi yapıldı.Film gösterimine katılan Vali Erdinç Yılmaz, "Çocuklarımızın biraz olsun yüzlerinin gülmesi, onları rahatlatmak ve bu günleri geride bırakabilmeleri adına yapılan bu çalışmalar çok güzel olmakta. Bu bağlamda, Osmaniye Belediye Başkanımıza, yönetimine, bu organizasyon ve Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı dolu dolu faaliyetler için teşekkür ediyorum" dedi.Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise konuşmasında, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen bir deprem felaketinin yaşandığını ve Osmaniye'nin de bundan çok ciddi anlamda etkilendiğini belirtti. Başkan Kadir Kara, "Biz bu kasvetli, içerisine düşmüş olduğumuz zor ortamdan kurtulabilmek için elimizden geldiğince, başta devletimiz, hükümetimiz, cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün kurumlarımızla faaliyet gösteriyoruz, gayret sarf ediyoruz. Bunun yanı sıra siz sevgili çocuklarımızı da unutmuyoruz. Sizlere moral vermek için bu programları düzenliyor ve düzenlemeye devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum" diye konuştu.Kral Şakir'in yazarı Varol Yaşaroğlu ise "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! "filminin aslında 31 Mart'ta gösterime gireceğini ama ilk defa hiçbir sinemada gösterime girmeden deprem bölgesi Osmaniye'de çocuklara moral vermek için gösteriminin yapıldığını söyledi. Yaşaroğlu, "Bu etkinliğimizi Acun Ilıcalı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki durağımız Adıyaman ve ondan sonra devam edecek. Deprem bölgesindeki bütün illeri dolaşacağız. Bugün Osmaniye'de filmin ilk gösterimi siz değerli çocuklarımız için yapılacak olmasından çok mutluyum. Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! Filmi şuanda ilk kez yayınlanıyor ve ilk kez sizler izleyeceksiniz. İyi seyirler diliyorum. Ayrıca Acun Ilıcalı'nın da sizlere çok sevgileri ve selamları var" dedi.Konuşmaların ardından, Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir ve Fil Necati Maskotları ile birlikte salondaki çocuklarla beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. Salonu dolduran afetzede çocuklar, ilk kez Osmaniye'de gösterimi yapılan "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!" filmini aileleri ile birlikte izleyerek keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel 'Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop' filmi sinemadan önce depremzede çocuklarla buluştu - Son Dakika


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