Küba'da Elektrik Kesintileri Devam Ediyor - Son Dakika
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Küba'da Elektrik Kesintileri Devam Ediyor

15.07.2026 13:21
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Küba'da son 9 günde 3. kez elektrik kesintisi yaşandı, ambargolar krizi derinleştiriyor.

Küba'nın ulusal elektrik şebekesinin bir kez daha çökmesi sonucu son 9 günde ülke genelinde 3'üncü kez elektrik kesintisi yaşandı.

Karayipler'deki yaklaşık 10 milyon nüfuslu ada ülkesi Küba'da elektrik krizi sürüyor. Ülke genelinde salı günü yerel saatle 11.00'de elektrik şebekesi devre dışı kaldı. Küba Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, "Elektrik sisteminde bağlantı tamamen kesildi" ifadeleri kullanıldı. Böylece ülke genelinde son 9 günde 3'üncü, bu yıl ise 5'inci elektrik kesintisi yaşandı.

ABD'nin uyguladığı petrol ambargosu krizi derinleştiriyor

Küba, ABD yaptırımları nedeniyle 1960'lar ve 1980'lerden kalma eski elektrik enerji santrallerini onarmak için gerekli yakıt ve ekipmanı ithal etmekte zorlanıyor ve bu durum ülkenin elektrik arzını zor durumda bırakıyor. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmesinin ardından Küba'ya petrol ambargosu uygulamıştı. Venezuela, Küba'nın başlıca yakıt tedarikçisiydi. ABD'nin baskı sonucu Meksika da Küba'ya petrol sevkiyatını durdurmuştu. Trump yönetimi, yaptırımlarla Küba'nın komünist hükümetine "demokratik seçimler" yapması ve "siyasi tutuklular" olarak adlandırdığı kişileri serbest bırakması için baskı yapıyor. - HAVANA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Enerji, Dünya, Yerel, Küba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küba'da Elektrik Kesintileri Devam Ediyor - Son Dakika

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