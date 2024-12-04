Küba'da Elektrik Kesintisi Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Küba'da Elektrik Kesintisi Devam Ediyor

Küba'nın Antonio Guiteras Elektrik Santrali'ndeki arıza nedeniyle milyonlarca kişi elektriksiz kaldı.

04.12.2024 19:16
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Küba'nın en büyük elektrik santrallerinden Antonio Guiteras'da meydana gelen arıza nedeniyle ülke genelinde milyonlarca kişi bir kez daha karanlığa gömüldü.

Küba'da elektrik sıkıntısı devam ediyor. Matanzas'ta bulunan ülkenin en büyük elektrik santrallerinden Antonio Guiteras'da yerel saatle 02.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle milyonlarca kişi elektriksiz kaldı. Hükümet, okulları kapatırken, resmi işlerde çalışmayanlara elektrik geri gelene kadar evde kalmaları çağrısında bulundu.

Küba Enerji Bakanı Vicente de la O'Levy, Antonio Guiteras Elektrik Santrali arızalandığında diğer bazı büyük elektrik santrallerinin de bakımda olduğunu ve bunun da şebekeyi elektriksiz bıraktığını ifade etti. Antonio Guiteras Elektrik Santrali'nin yarına kadar tamamen devreye girmesinin beklendiğini belirten O'Levy, hastanelere ve su pompalama tesislerine elektrik sağlanması konusunda öncelik verildiğini açıkladı. O'Levy, "Çok yetenekli uzmanlarımız var ve hepsi işin içinde. Adım adım ilerliyoruz" dedi.

Türkiye'den gelen yüzer enerji santrali, hastaneler ile şehrin bir kısmına elektrik sağlıyor

Yetkililer, Türkiye'den gelen yüzer enerji santralinin başkent Havana açıklarında elektrik ürettiğini ve hastaneler ile şehrin bir kısmına elektrik sağladığını söyledi.

Küba'nın elektrik şebekesi, yakıt kıtlığı, doğal afet ve ekonomik kriz nedeniyle neredeyse tamamen çökmüş durumda. Elektrik santralleri, Venezuela, Rusya ve Meksika'dan yapılan petrol ithalatının azalmasıyla bu yıl tam bir krize girdi ve iki ay boyunca ülke çapında birden fazla elektrik kesintisi yaşandı. - HAVANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küba'da Elektrik Kesintisi Devam Ediyor - Son Dakika

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