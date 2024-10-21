Küba'da Elektrik Kesintisi ve Fırtına Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Küba'da Elektrik Kesintisi ve Fırtına Krizi

Küba, elektrik arızası ve Oscar Tropik Fırtınası ile zorlu günler geçiriyor. Protestolar artıyor.

21.10.2024 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küba'da 18 Ekim'den bu yana milyonlarca kişinin elektriksiz kalmasına neden olan Antonio Guiteras Elektrik Santrali'ndeki arıza günlerdir giderilemezken, Küba'yı bu kez Oscar Tropik Fırtınası vurdu.

Küba'nın Matanzas kentinde bulunan Antonio Guiteras Elektrik Santrali'nde ilk olarak Cuma günü öğle saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle yaklaşık 10 milyon kişi karanlıkta kaldı. Yetkililerin yoğun çalışmalarının ardından bazı bölgelere elektrik verilse de ülkenin yüzde 80'inden fazlası günlerdir karanlığa gömülmüş halde. Son 48 saat içinde elektrik santralinde yaşanan dördüncü arıza nedeniyle ülkede ciddi derece gıda, yakıt ve ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Sorunun çözülerek elektrik kesintilerinin bugün ya da yarın giderileceğini açıklayan yetkililer, ülkeye ulaşan Oscar Tropik Fırtınası nedeniyle çalışmaların aksadığını ifade etti.

Oscar Tropik Fırtınası, Küba'ya ulaştı

Günlerdir elektrik arızasıyla mücadele eden Küba'yı bu kez Oscar Tropik Fırtınası vurdu. Bahamalar'ın ardından Küba'ya ulaşan tropikal fırtına ülkede şiddetli rüzgar ve yağışa neden oldu. Dün akşam saatlerinde Küba'nın doğusundaki Guantanamo eyaletine bağlı Baracoa şehri yakınlarında karaya ulaşan Oscar Tropik Fırtınası ülkenin doğu eyaletlerinde fırtına ve yağışın yanı sıra alçak bölgelerde orta şiddette su baskınlarına da neden oldu. Yaklaşık 2 metrelik dalgalar sahili vururken Baracoa'da evlerin çatı ve duvarlarında hasar oluştu. Yetkililerin tahliye bekleyenler için 20 merkez kurduğu ifade edilirken tropik fırtınanın yarın etkisini kaybetmesinin beklendiğini açıkladı.

Havana sessizliğe gömüldü

Yaklaşık 2 milyon nüfuslu başkent Havana komple karanlığa ve sessizliğe gömülürken kentin çeşitli noktalarına da askerler konuşlandırıldı. Yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Havana'da yaşayanlar hükümeti tencere-tavalı protesto etti. Gıda, su ve elektrik sıkıntısı nedeniyle öfkelenen eylemciler, San Miguel de Padron şehrinde çöp yığınlarıyla yolları kapattı. Öfkeli kalabalık protestoya müdahale eden güvenlik güçleri tarafından dağıtıldı.

"İş birliği yapmak Küba kültürüdür"

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında halka yaşanan soruna ilişkin şikayetlerini nezaket içerisinde dile getirmelerini söyleyerek "Hiç kimsenin vandalizmle hareket etmesini ve halkımızın huzurunu bozmasını kabul etmeyeceğiz ve buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Küba Enerji ve Madenler Bakanı Vicente de la O Levy ise dün yaptığı açıklamada, elektrik kesintilerinin halkı "huzursuz" ettiğinin farkında olduğunu ancak Küba halkının hükümetin enerji akışının yeniden sağlanmasına yönelik çabalarını anlaması ve desteklemesi gerektiğini söyleyerek, "İş birliği yapmak Küba kültürüdür. Var olan bu münferit ve minimal olayları yanlış ve uygunsuz olarak sınıflandırıyoruz" diye konuştu. - HAVANA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Politika, Ekonomi, Fırtına, Fırtına, Enerji, havana, Yerel, Dünya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küba'da Elektrik Kesintisi ve Fırtına Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 18:58:54. #1.12#
SON DAKİKA: Küba'da Elektrik Kesintisi ve Fırtına Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.