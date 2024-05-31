Küçükçekmece Belediyesi, Kent Sakinlerine Sabah Sporları İmkanı Sunuyor - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi, Kent Sakinlerine Sabah Sporları İmkanı Sunuyor

Küçükçekmece Belediyesi, Kent Sakinlerine Sabah Sporları İmkanı Sunuyor

Küçükçekmece Belediyesi, kent sakinlerini güne zinde başlatmak ve sağlıklı bir yaşama teşvik etmek amacıyla açık havada sabah sporları düzenliyor. İlçenin 4 farklı noktasında gerçekleştirilen sabah sporları etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

31.05.2024 09:52  Güncelleme: 09:58
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Küçükçekmece Belediyesi, kent sakinlerini güne zinde başlatmak ve sağlıklı bir yaşama teşvik etmek amacıyla açık havada sabah sporları düzenliyor. İlçenin 4 farklı noktasında gerçekleştirilen sabah sporları etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yapılan sabah sporu, saat 08.00-10.00 aralığında Halkalı Çamlık Parkı, İnönü Mahallesi SSK Hastanesi Yanı, Sefaköy Kartal Sahası ve Atakent 3. Etap Yürüyüş ve Spor Alanı'nda gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hafta içi 3 gün gerçekleştirilen açık hava spor etkinliklerine, 7'den 70'e tüm Küçükçekmeceliler katılım sağlayabiliyor. Spora katılım sağlayan vatandaşların mat, suluk, havlu gibi ihtiyaçları da Küçükçekmece Belediyesi tarafından karşılanıyor. Sabah sporlarının, ilçede Ekim ayına kadar sürdürülmesi planlanıyor.

'Sabah sporlarıyla hayatım daha anlamlı'

Atakent 3. Etap Yürüyüş ve Spor Alanı'ndaki spor etkinliğine katılan Atakent Mahallesi sakinlerinden Fecire Dilekçi, "3 yıldır sabah sporlarına katılıyorum. Daha öncede bu parkurda yürüyordum ama spor daha bir anlam kattı hayatımıza. Özellikle sağlık ve sosyalleşme açısından diyebilirim. Pek çok arkadaş edindim. Spor sayesinde kendimi dinç ve zinde hissediyorum. Bize bu fırsatı veren Belediye Başkanımız Kemal Çebi'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece Belediyesi, Kent Sakinlerine Sabah Sporları İmkanı Sunuyor - Son Dakika

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