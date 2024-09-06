Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı U14 ve U16 Futbol Turnuvası'nın finalinde şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı U14 ve U16 Futbol Turnuvası'nın finalinde şampiyonlar belli oldu

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı U14 ve U16 Futbol Turnuvası\'nın finalinde şampiyonlar belli oldu

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı U14 ve U16 Futbol Turnuvası'nın final karşılaşmalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

06.09.2024 10:23  Güncelleme: 10:26
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Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı U14 ve U16 Futbol Turnuvası'nın final karşılaşmalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı U14 ve U16 Futbol Turnuvası'nın final karşılaşmaları Kemal Aktaş Stadı'nda gerçekleştirildi. Final karşılaşmasını Türkiye ve Avrupa liginde sayısız kez maç yöneten Hakem Hüseyin Göçek yönetti. Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasına il genelinden 58 takım ve bin 160 sporcu katıldı. Hüseyin Göçek'in yönettiği U16 Futbol Turnuvası'nda Halkalı Taştepe Spor, U14'de ise İstanbul Trabzonspor şampiyonluğa adını yazdırdı. Maç anlatımını ünlü Spor Spikeri Emre Tilev'in gerçekleştirdiği karşılaşmada taraftarlar heyecan dolu dakikalar yaşadı.

"İşin mutfağı bu turnuvalar"

27 senelik hakemlik kariyerinin 13 senesini FİFA kokartlı olarak Avrupa'da maç yöneterek geçiren tecrübeli Hakem Hüseyin Göçek, "Bu U-14 ve U16 maçları çocuklar için bir şampiyonlar ligi finali gibidir. Bu yaştaki çocukları motive etmek gerçekten çok önemli. Bu yüzden Küçükçekmece Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Bana göre bu turnuvada yer alan çocuklardan ilerde Türk Futbolunu sırtlayacak yetenekler var. Amatör futbolcuların sayısı arttıkça Türkiye'deki profesyonel lige çıkartacağımız futbolcu sayısı artacak ve Milli Takım düzeyinde de çok başarılı olacağız. Yani işin mutfağı bu turnuvalar, buraya ne kadar önem verilirse ileride profesyonel liglerde de o kadar Türk oyuncu görebileceğiz" dedi.

"İlerleyen yıllarda daha büyük başarılar elde edeceklerine inanıyorum"

Türk Milli takımının 2024 yılındaki performansını da değerlendiren Göçek, "Milli takımda oldukça genç bir jenerasyonumuz var ve bu sene ellerinden geleni yaptılar. Çok başarılı maçlar oynadılar, bizi gururlandırdılar. İlerleyen yıllarda daha büyük başarılar elde edeceklerine inanıyorum. Ayrıca ligimizin kalitesi de çok güzel. Kaliteli futbolcular geldikçe taraftarlarda ilgi daha da canlanıyor. Sezon boyunca çok çekişmeli maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Kupa töreni gerçekleştirildi

Küçükçekmece Belediyesi Kemal Aktaş Stadı'nda düzenlenen turnuvayı Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de izledi. Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. U-14 Turnuvası'nda İstanbul Trabzonspor takımı birinci olurken, U-16 Turnuvası'nda birinci Halkalı Taştepe Spor oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı U14 ve U16 Futbol Turnuvası'nın finalinde şampiyonlar belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı U14 ve U16 Futbol Turnuvası'nın finalinde şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
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