Küçükçekmece'de Kedi Besleyen Kız Kardeşlere Saldırı: Baba-Oğul Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Küçükçekmece'de Kedi Besleyen Kız Kardeşlere Saldırı: Baba-Oğul Şüpheliler Serbest Bırakıldı

İstanbul Küçükçekmece'de kedi besleyen iki kız kardeş, rahatsız olan komşularının saldırısına uğradı. Baba-oğul şüpheliler tarafından tekme ve yumruklarla darp edilen kız kardeşlerden biri görme kaybı yaşadı. Şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, yaralanan kız kardeşlerin tedavisi devam ediyor.

28.07.2024 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de kedi besleyen iki kız kardeşi komşularının saldırısına uğradı

Baba-oğul kedi besleyen iki kız kardeşi öldüresiye darp etti

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de, evlerinde kedi besleyip sahiplendiren iki kız kardeş, rahatsız olan komşularının saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklarla darp edilen iki kız kardeşten biri gözünden görme kaybı yaşadı. Polisin gözaltına aldığı şüpheli baba-oğul iki kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, yaralanan iki kardeşin tedavisi sürüyor.

Olay, 24 Temmuz Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi 5 katlı bir apartmanın giriş katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anne ve babasıyla 18 yıldır aynı evde yaşayan Nilgün ve Nilüfer Tanca kardeşler, yaralı kedileri tedavi edip sahiplendiriyordu. Kedilerin binada beslenmesinden rahatsız olan komşular ile Tanca kardeşler arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma nedeniyle iki komşu davalık oldu.

Çarşamba günü iki komşu arasında tekrar tartışma çıktı. Bu sefer Tanca kardeşlerin kapı komşusu olan baba Yavuz H. ve oğlu Berkay H, kedilerin beslenmesini istemediklerini ve binada kokuya neden olduğu söyleyerek olaya müdahil oldular. Yaşanan tartışma büyüyünce, baba Yavuz H., ve oğlu Berkay H., Nilgün ve Nilüfer Tanca kardeşlere saldırdı. Gözlerinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralanan iki kız kardeş, bayıldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, baba ve oğlu gözaltına alarak karakola götürüldü. Yaralanan iki kız kardeş ise ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından sol elmacık kemiğinde kırıkla oluşan Nilgün Tanca'nın gözünde görme kaybı olduğu tespit edildi. Tedavileri devam eden kadın darp raporu alarak, kendilerini darp eden kapı komşularından şikayetçi oldu.

Karakolda ifadeleri alınan baba ve oğul savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Hala üzerlerine benzin döküp yakılmak ve ölüm tehditlerini aldıklarını söyleyen Nilüfer Tanca, "Yüzümüze darp aldığımız için yani kendimizden geçmişiz. O anı film koptu ben hiç hatırlamıyorum. Kimsenin canı yanmasın. Ne olur devletimiz bize sahip çıksın. Bu insanlar, hala bizi ölümle tehdit ediyorlar. Bizim üzerimize benzin döküp yakmakla tehdit ediyorlar. Yani ne olur adalet istiyoruz. Benim 75 yaşında annem, 78 yaşında babam dışarı çıkamıyor. Şu an uzaklaştırma kararı çıkartılıyor. Ne olur bizleri devletimiz, korusun. Yani çok zor durumdayız. Yani sadece suçumuz, hayvan sevmek başka hiçbir şey yapmak değil. Yani sahiplendiriyoruz, tek şeyimiz bu. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Hiç kimseyi rahatsız etmeden. . Bu masum canlara bahçemizin köşesinde bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İstanbul, Baba, kedi, Hayvan Hakları, Saldırı, Hukuk, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küçükçekmece'de Kedi Besleyen Kız Kardeşlere Saldırı: Baba-Oğul Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Batman’da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi
22:28 AK Partili Yenişehirlioğlu’nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis’i karıştırdı: Sahipsiz köpekler AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler
21:52 Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir
18:29 İsrail’in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran’dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir İsrail'in tehdit ettiği ülkede uçak seferleri durdu, İran'dan ise uyarı geldi: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir
15:10 Erdoğan’dan İsrail’e uyarı: Biz nasıl Karabağ’a, Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Biz nasıl Karabağ'a, Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız
18:23 DEM’li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi DEM'li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi
18:08 Real Madrid’in kamp kadrosu açıklandı Arda Güler, ABD’ye gidiyor Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler, ABD'ye gidiyor
17:55 Site yönetiminden skandal karar Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı
17:11 Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi Seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi
16:22 Adana, Mersin ve Osmaniye’de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi
16:09 Olimpiyatların açılış törenindeki “LGBT“ propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz Olimpiyatların açılış törenindeki "LGBT" propagandasına yanıt geldi: Alınanlar olduysa çok üzgünüz
15:45 Transfer listesinin başında o var İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye istediği dünya yıldızı Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı
15:40 “Herkesin harcı değil“ diyerek paylaşmıştı PKK sempatizanı için mahkemeden karar "Herkesin harcı değil" diyerek paylaşmıştı! PKK sempatizanı için mahkemeden karar
15:19 Sivas’ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı Sivas'ta 8 öğrenci için üniversite sınavı yeniden yapıldı
14:27 İsrail şokta Hizbullah’ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 23:50:31. #1.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Kedi Besleyen Kız Kardeşlere Saldırı: Baba-Oğul Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement