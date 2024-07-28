Küçükçekmece'de Kedi Besleyen Kız Kardeşlere Saldırı: Baba-Oğul Şüpheliler Serbest Bırakıldı

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Küçükçekmece'de kedi besleyen iki kız kardeşi komşularının saldırısına uğradı

Baba-oğul kedi besleyen iki kız kardeşi öldüresiye darp etti

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de, evlerinde kedi besleyip sahiplendiren iki kız kardeş, rahatsız olan komşularının saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklarla darp edilen iki kız kardeşten biri gözünden görme kaybı yaşadı. Polisin gözaltına aldığı şüpheli baba-oğul iki kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, yaralanan iki kardeşin tedavisi sürüyor.

Olay, 24 Temmuz Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi 5 katlı bir apartmanın giriş katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anne ve babasıyla 18 yıldır aynı evde yaşayan Nilgün ve Nilüfer Tanca kardeşler, yaralı kedileri tedavi edip sahiplendiriyordu. Kedilerin binada beslenmesinden rahatsız olan komşular ile Tanca kardeşler arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma nedeniyle iki komşu davalık oldu.

Çarşamba günü iki komşu arasında tekrar tartışma çıktı. Bu sefer Tanca kardeşlerin kapı komşusu olan baba Yavuz H. ve oğlu Berkay H, kedilerin beslenmesini istemediklerini ve binada kokuya neden olduğu söyleyerek olaya müdahil oldular. Yaşanan tartışma büyüyünce, baba Yavuz H., ve oğlu Berkay H., Nilgün ve Nilüfer Tanca kardeşlere saldırdı. Gözlerinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralanan iki kız kardeş, bayıldı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, baba ve oğlu gözaltına alarak karakola götürüldü. Yaralanan iki kız kardeş ise ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından sol elmacık kemiğinde kırıkla oluşan Nilgün Tanca'nın gözünde görme kaybı olduğu tespit edildi. Tedavileri devam eden kadın darp raporu alarak, kendilerini darp eden kapı komşularından şikayetçi oldu.

Karakolda ifadeleri alınan baba ve oğul savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Hala üzerlerine benzin döküp yakılmak ve ölüm tehditlerini aldıklarını söyleyen Nilüfer Tanca, "Yüzümüze darp aldığımız için yani kendimizden geçmişiz. O anı film koptu ben hiç hatırlamıyorum. Kimsenin canı yanmasın. Ne olur devletimiz bize sahip çıksın. Bu insanlar, hala bizi ölümle tehdit ediyorlar. Bizim üzerimize benzin döküp yakmakla tehdit ediyorlar. Yani ne olur adalet istiyoruz. Benim 75 yaşında annem, 78 yaşında babam dışarı çıkamıyor. Şu an uzaklaştırma kararı çıkartılıyor. Ne olur bizleri devletimiz, korusun. Yani çok zor durumdayız. Yani sadece suçumuz, hayvan sevmek başka hiçbir şey yapmak değil. Yani sahiplendiriyoruz, tek şeyimiz bu. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Hiç kimseyi rahatsız etmeden. . Bu masum canlara bahçemizin köşesinde bakıyoruz" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.