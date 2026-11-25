Kulp Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Mereto'ya farkındalık tırmanışı düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kulp İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Mereto Dağı'na zirve tırmanışı düzenledi. Yaklaşık 7,5 saat süren tırmanışta zirvede açılan pankartla kadına yönelik şiddete karşı dayanışma çağrısı yapıldı.
Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla Mereto Dağı'na zirve tırmanışı düzenledi.
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yürekli köyü güzergahından sabah saat 05.00'te başlayan tırmanışta ekip, karla kaplı yamaçları, yoğun sisi ve zorlu kış şartlarını aşarak ilerledi. Yaklaşık 7,5 saat süren zorlu yürüyüşün ardından saat 12.30'da Mereto Dağı zirvesine ulaşıldı. Zirvede açılan pankartla kadına yönelik şiddete karşı dayanışma ve ortak mücadele çağrısı yapılırken, gerçekleştirilen etkinlikle şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalığın önemine vurgu yapıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?