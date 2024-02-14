Aphrodisias Antik Kenti\'ne 1,75 Milyar TL Bütçe Ayrıldı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Aphrodisias Antik Kenti'ne 120 yıldır kazı çalışmalarının yürütüldüğünü ve ancak yüzde 12'sinin kazıldığını söyledi. Aphrodisias'a bu yıl içerisinde yapmayı planladıkları projeleri açıklayan Bakan Ersoy, projelere toplam 1 milyar 750 milyon TL bütçe ayırdıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Geleceğe Miras Aphrodisias" projesinin üçüncü toplantısını Aydın'da yaptı. Bakan Ersoy, Aphrodisias Antik Kenti'ni gezip yetkililerden bilgi aldı. Anadolu'nun kültürel birikimi ile Roma Dönemi heykeltıraşlık yeteneğini tanıtan bir medeniyet mirası olan Aphrodisias'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Ersoy, Aphrodisias Antik Kenti'nin ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in fotoğrafları ile ölümsüzleştiğini söyledi. Kentte görülen kalıntıların büyük bölümü Roma dönemine ait olduğunu belirten Ersoy, "Kent tiyatrosu, Odeion'u, muazzam tetrapylon'u ile büyüleyici bir görünüm taşımaktadır. Aphrodisiaslılar kendilerini heykeltıraşlık sanatındaki ustalıklarıyla Roma dünyasına tanıttılar, bizde onların mirasını yapacağımız koruma çalışmaları ile tüm dünyaya tanıtacağız" dedi.

"Arkeolojik kazı bütçelerini arttıracağız"

"Türkiye'de arkeolojik kazıların 12 aya yayılması projemizin kapsamını genişleteceğimizi ve yabancı bilim heyetleri tarafından yürütülen kazı çalışmalarımızı da '12 aylık kazı' projemize dahil edeceğimizi duyurmuştuk" diyen Bakan Ersoy, "Söz konusu kazılarla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere Türk bilim insanlarından birer 'koordinatör' görevlendirmesi işlemlerini de tamamladık. Halen 144 kazı ile yürütmekte olduğumuz 12 aylık kazı projemize yabancı heyetlerce yapılan kazıları da dahil ederek arkeolojik kazılarımızın hem bütçelerini hem de lojistiklerini tarihinde görülmemiş bir şekilde arttırıyoruz. Bu sayede arkeolojik alanlarımızdaki yapıları çok kısa sürelerde ayağa kaldırarak antik kentlerimize ve bulundukları bölgenin kültür ve turizm potansiyeline katma değer kazandıracağız" diye konuştu.

"12 aylık kazı süreçlerimizi başlatıyoruz"

Antik kentlerde kazıların sürdüğünü belirten Bakan Ersoy, "Aphrodisias ile birlikte Efes, Hierapolis, Bergama, Sardis, Sagalassos, Labranda, Milet, Limyra başta olmak üzere yabancı heyetler tarafından yürütülmekte olan tüm kazılarda 12 aylık kazı süreçlerimizi başlatıyoruz. Bunlardan biri olan Aphrodisias kazı ve restorasyon çalışmalarını yıl boyunca sürdürmek üzere Bakanlığımız adına görev yapacak değerli bilim insanımız ise aynı zamanda Tripolis Antik Kenti Kazısı Başkanı olan Prof. Dr. Bahadır Duman'dır. Kendisini kutluyor ve hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"120 yılda antik kentin yüzde 12'si kazıldı"

Bakan Ersoy, "Aphrodisias'ta ilk keşif ve araştırmalar 18. ve 19. yüzyıllarda seyyahlar tarafından gerçekleştirilmiştir. 1904 yılında ise ilk kazı çalışmaları başlamıştır. Aralıklarla devam eden bu kazı çalışmalarının ardından ilk sistemli kazılar ise 1961 yılında rahmetli hocamız Prof. Dr. Kenan Erim tarafından sürdürülmüştür. 1991 yılından bu yana da ABD'den Prof. Dr. Ronald Smith başkanlığında yürütülmektedir. 120 yıllık süreç içerisinde Aphrodisias'ta yapılan kazılar sonucunda antik kentin yüzde 12'si kazıldı" dedi.

"Sur duvarı görünür hale getireceğiz"

Heykeltıraşlık ekolü ile tarihte iz bırakan Aphrodisias Antik Kenti'nin 9 Temmuz 2017 tarihinden bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığını hatırlatan Bakan Ersoy, "Uzunluğu 3,5 km'ye ulaşan ve yüksekliği yer yer 10 metreyi bulan Aphrodisias surlarının neredeyse tamamı yabani bitki örtüsünün altında görünmez halde. Burası için hazırladığımız projeyle sur duvarlarını tekrar görünür hale getirecek; restorasyon ve konservasyon çalışmalarıyla anıtsal görünümünü yeniden kazandıracağız. Gece aydınlatması ile birlikte de adına yakışır bir görünüme kavuşturacağız" diye konuştu.

"Aphrodisias gece ziyaretine açılacak"

Antik kente yapacakları projeleri de sıralayan Ersoy, "Aphrodisias'ta Osmanlı Dönemi Hamam ve Geyre Evleri'ne yönelik belgeleme-konservasyon ve restorasyon çalışmalarını da bu proje kapsamında gerçekleştireceğiz. Aphrodisias, çok sayıda yazıta ve olağanüstü çeşitlilikte ve kalitede kabartmalı mermer lahite sahiptir. Bu eserler için kentte iki yeni teşhir alanı planladık. Bütüncül bir çevre düzenleme çalışması ile ziyaretçi karşılama merkezi, yürüyüş yolları, açıklayıcı ve yönlendirici bilgi panoları, toplanma ve bilgilendirme alanları ile etkinlik ve dinlenme alanları oluşturacağız. Anıtsal yapılar ile gezi güzergahlarını aydınlatarak antik kenti gece müzeciliği kapsamında da ziyarete açacağız. Öte yandan Aphrodisias müzemizde güçlendirme çalışmaları, teşhir-tanzim ve onarım uygulamalarını da gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, "Aphrodisias için hazırlanan bütün bu projeler, başlayan uygulamalar ve yoğun bir mesai ile kentin daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacağız ve süreç için 1 milyar 750 milyon TL bütçe ayıracağız" diyerek sözlerine son verdi.

Programa Aydın Valisi Yakup Canbolat, Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş, Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı. - AYDIN