Bakan Ersoy: "11 ilimizde başlattığımız 63 işi tamamlamış bulunuyoruz"

Hatay'da açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesinde 5 bin 119 taşınmaz üzerinde hasar tespit çalışması yapıldığını ifade ederek 63 işin tamamlandığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, asrın felaketinin 3. yıl dönümü öncesi çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi. Bakan Ersoy'un ilk programında Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi binasında incelemeler yaparak açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy'a Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk eşlik etti.

Depremin ardından 11 ilde kültür varlılarının ayağa kaldırılması için çalışmalara başlandığını ifade eden Bakan Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak tarihimizi, kültürümüzü, kimliğimizi muhafaza etmenin ağır sorumluluğu bizlerin omuzlarındadır. Bu milletin binlerce yıllık kültür ve tarih birikimini bünyesinde yaşatan yapı ve eserlerin mesuliyetini taşıyoruz. Asrın felaketi sonrasında bu farkındalıkla doğrudan sahaya inerek 11 ilin tamamında eserlerimize yönelik tespit, tasnif, temizleme ve belgeleme çalışmaları yaptık. Sonuçları bir envanter halinde kayıt altına alırken söz konusu eserleri de Kazı Evi Depoları ve farklı müze müdürlüklerimiz bünyesinde koruma altına aldık. Tescilli yapıların enkazlarının güvenliğini temin ettik ve ağır hasar gören tarihi yapılardaki nitelikli malzemeleri de titizlikle ayıkladık. Bu malzemeler de envantere kaydedilmiş ve restorasyon çalışmalarımız için bir ön hazırlık olmuştur. İlk anda yapılması gereken bütün iş ve uygulamalar yerinde ve zamanında gerçekleştirilmiştir. Sonrasında ise tamamen yıkılmış ve farklı seviyelerde hasar görmüş kültür varlıklarımızı, vakıf eserlerimizi ayağa kaldırmak için gereken son derece hassas süreci, 11 ilimizde eş zamanlı olarak başlattık" dedi.

"Bütün bunları göz önüne alarak 11 ilimizde başlattığımız tam 63 işi tamamlamış bulunuyoruz"

Depremin ardından 5 bin 119 taşınmaz üzerinde hasar tespitinin yapıldığını ve bu eserlerden 364'ünün tamamen yıkıldığını belirten Bakan Ersoy, "6 Şubat'ın hemen ardından yürüttüğümüz çalışmaları rakamlarla özetlemek gerekirse; toplam 5 bin 119 taşınmaz üzerinde hasar tespit çalışmaları yapılmış ve söz konusu yapılardan 364'ünün tamamen yıkıldığı görülmüştür. Yine ağır hasarlı 973, orta hasarlı bin 206 ve hafif hasarlı bin 36 eser tespit edilmiştir. Eserlerin durumunun belgelenmesiyle birlikte yeniden inşa ve restorasyon uygulamaları için projelendirmeler yapılmıştır. Söz konusu olan koruma altındaki tarihi eserler ve kültür varlıkları olduğu için sürecin son derece hassas, bilimsel verilere ve yapıların özgün hallerine bağlı kalınarak yürütülmesi de elbette zorunludur. Bütün bunları göz önüne alarak 11 ilimizde başlattığımız tam 63 işi tamamlamış bulunuyoruz. Uzman ve işçilerimizin sahada ortaya koydukları kararlılık ve elde ettikleri sonuçlar her türlü takdirin ötesindedir. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı hassasiyetle sürdürülen 21 çalışmamız daha bulunmaktadır ve onları da en kısa sürede inşallah tamamlayacağız. Bu çalışmalarda yaklaşık 7,3 milyar liralık bir ödenek Bakanlığımıza tahsisli yapıların proje ve uygulama işleri için kullanılmıştır. Bunun yanında bin 278 adet yapıya proje yardımı, 278 adet yapıya ise uygulama yardımı olmak üzere özel mülkiyetteki tescilli toplam bin 554 adet yapıya da yaklaşık 2 milyar lira yardım sağladık" dedi.

"Üç yıl sonunda, 33'ü Hatay'da olmak üzere çok şükür 109 eserimizi özgün haliyle ayağa kaldırmış bulunuyoruz"

Asrın felaketinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 15 milyar TL'lik maliyet bıraktığını ifade eden Bakan Ersoy, "Zira 11 ilin tamamında depremden etkilenen toplam 377 vakıf eser tespit edilmiştir. Bunlardan 31'i maalesef tamamen yıkılmıştır. 144 eser ağır, 104 eser orta ve 98 eser hafif hasarlı olarak depremden çıkmıştır. Üç yıl sonunda, 33'ü Hatay'da olmak üzere çok şükür 109 eserimizi özgün haliyle ayağa kaldırmış bulunuyoruz. İnşallah kalan 268 eserin çalışmalarını da önümüzdeki Haziran ayına kadar bitiriyoruz. Böylece gerek tamamen yıkılmış gerek farklı seviyelerde hasar almış olsun 11 ilimizdeki bütün vakıf eserlerimiz aslına döndürülmüş oluyor" şeklinde konuştu. - HATAY