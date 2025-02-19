Kulu\'da Zabıta Ekipleri Zincir Marketlere Denetimlerini Sıklaştırdı

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Konya'nın Kulu ilçesinde zabıta ekipleri tarafından zincir marketlere yönelik denetimler devam ediyor.

Kulu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde bulunan çeşitli zincir marketlerde son kullanma tarihi ve fiyat etiketi denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere gerekli cezai işlemlerin uygulanmakta olduğu belirtildi. Marketlerde alışveriş yapmakta olan vatandaşların adil, güvenli ve hijyenik ortamlar içerisinde alışverişlerini gönül rahatlığı ile yapmaları için denetimlerin sıklaştırılacağı ifade edildi. Vatandaşların zincir marketlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda 0 332 641 19 57 nolu telefondan zabıta müdürlüğü ile irtibata geçerek ihbarda bulunmaları istendi. - KONYA