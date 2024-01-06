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Kumluca Belediyesi 70. Yıl Hatıra Ormanı Fidan Dikme Etkinliği - Son Dakika
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Kumluca Belediyesi 70. Yıl Hatıra Ormanı Fidan Dikme Etkinliği

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, belediyenin kuruluşunun 70.yılı etkinlikleri kapsamında doğaseverlerin katılımıyla Otogar Kavşağı'nda 70.Yıl Hatıra Ormanı Fidan Dikme Etkinliği düzenledi. Başkan Köleoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kumluca'nın 70. yaşını kutladıklarını ve gelecek nesillere hatıra bırakmak amacıyla 70.Yıl Hatıra Ormanı parkını oluşturduklarını belirtti. Ayrıca, Kumluca'ya turizm yolunda hizmet verecek elektrikli araç istasyonu ve ATM parkı kazandırdıklarını da sözlerine ekledi.

Kumluca Belediyesi 70. Yıl Hatıra Ormanı Fidan Dikme Etkinliği
06.01.2024 - 16:46,
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Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, belediyenin kuruluşunun 70.yılı etkinlikleri kapsamında doğaseverlerin katılımıyla Otogar Kavşağı'nda 70.Yıl Hatıra Ormanı Fidan Dikme Etkinliği düzenledi.

Etkinlikte konuşan Başkan Köleoğlu, "Bugün Kumluca'mızın artık 70.yaşını doldurduğu günleri yaşıyoruz. Bu anlamlı günde geleceğe bir hatıra bırakmak için çok güzel bir 70.Yıl Hatıra Ormanı parkını oluşturduk. Ormanlarımızın ilelebet yaşayabilmesi için burada her birimiz ayrı ayrı fidan dikerek gelecek nesillere bugünleri hatırlatmak için fidan dikimlerimizi yapacağız. Hatıra Ormanımızın, gelecek nesillerimize bir eser olarak kalmasına katkı koyacağız. Turizm Yolu Olan Kumluca'mıza Elektrikli Araç İstasyonu ve Atm Park kazandırdık. Kumluca'mız bir kültür turizm yolu. Binlerce turist aracı Ölüdeniz'e kadar bu yol üzerinden geçiyor. Turistlerin banka işlemlerini yapabilmesi için Atm Parkımız var. Bir taraftan da yeni nesil teknolojik elektrikli araçların buradan geçerken durup elektrik istasyonu olarak kullanabilecekleri bir park aynı zamanda. Burası artık küçük bir ticaret merkezi olmaktadır. Belediyemizin 70.yaşını kutluyoruz. Etkinliğimize katılan herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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