Kumluca'ya yeni Başsavcı atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kumluca'ya yeni Başsavcı atandı

Kumluca Başsavcısı Soner Hiç Durmaz'ın Mardin Kızıltepe Başsavcılığına atanmasının ardından, Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı Gökhan Kıymacı Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Yeni Başsavcı, Kumluca'da güzel işler yapacaklarını belirtti.

30.07.2024 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca Başsavcısı Soner Hiç Durmaz'ın HSK Yaz Kararnamesi ile Mardin Kızıltepe Başsavcılığına atanmasının ardından Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı Gökhan Kıymacı yeni görevine başladı.

Başsavcı Gökhan Kıymacı, " Akdeniz'in güzel ilçelerinden verimli toprakların üzerine kurulmuş vatan köşesi Kumluca'da güzel işler yapacağız" dedi.

Kumluca'nın yeni Başsavcısı Gökhan Kıymacı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde doğdu. Orta ve lise öğrenimini Dörtyol ilçesinde tamamladıktan sonra Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2014 yılında mezun oldu. 2015 yılında hakim savcı adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Sarız, Silifke ve Şanlıurfa adliyelerinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2024 yılı Yaz Kararnamesi ile Kumluca İlçesine Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi. Kamu yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlamış olan Başsavcı Kıymacı evli ve 1 çocuk babası. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, Şanlıurfa, Kızıltepe, Başsavcı, Kumluca, Mardin, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kumluca'ya yeni Başsavcı atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:25 Filenin Sultanları’nın rakibine doping şoku Dominik Cumhuriyeti’nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi Filenin Sultanları'nın rakibine doping şoku! Dominik Cumhuriyeti'nin en iyi oyuncusu diskalifiye edildi
15:13 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti AK Partili Tuğrul Türkeş'ten Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?
13:47 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor
13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
13:19 Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı
15:30 Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe’yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu Tuğba Ekinci, kendisini eleştiren Pınar Eliçe'yi eski müstehcen fotoğraflarıyla vurdu
15:10 Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi Brezilyalı Olimpiyat yüzücüsü, erkek arkadaşı ile buluşmak için sporcuların kaldığı köyden gizlice ayrıldığı gerekçesi ülkesine geri gönderildi
14:47 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal’dan ilk kare geldi 7 yıl sonra setlere dönen Sinem Kobal'dan ilk kare geldi
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
13:20 Sosyal medyada sahte diploma satışı Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal Sosyal medyada sahte diploma satışı! Lisans için 25 bin TL istiyorlar, e-Devlet iddiası ise tam skandal
12:51 Cemil İpekçi’nin pansiyonunda kanalizasyon patladı Belediyeye seslenip öfke kustu Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenlendi Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 16:08:03. #1.11#
SON DAKİKA: Kumluca'ya yeni Başsavcı atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement