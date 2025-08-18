Kuraklık Yüzünden Karayolu Yeniden Göründü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kuraklık Yüzünden Karayolu Yeniden Göründü

Haberin Videosunu İzleyin
Kuraklık Yüzünden Karayolu Yeniden Göründü
18.08.2025 10:12  Güncelleme: 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kuraklık Yüzünden Karayolu Yeniden Göründü
Haber Videosu

Adıyaman'da Çamgazi Barajı'ndaki su seviyesi düşerek eski karayolunu gün yüzüne çıkardı.

Geçtiğimiz yıllarda Adıyaman-Gölbaşı karayolu olarak kullanılan Yarmakaya yolu, Çamgazi Baraj Göleti'nin altında kaldı. Kaynak suları ve yağmur suyuyla beslenen Çamgazi Baraj Göleti'nde sıcak ve kurak geçen yaz mevsimi nedeniyle su seviyesi düştü.

ESKİ YOL ORTAYA ÇIKTI

Kaynak suların kuruması ve tarımsal sulamada kullanılan göletin su seviyesinin düşmesiyle sular altındaki karayolu yeniden ortaya çıktı. Tekrar gün yüzüne çıkan karayolundan araçlar geçebiliyor. Göletteki su seviyesinin düşmesi nedeniyle çiftçilerin suya bıraktıkları sulama sistemleri açıkta kaldı.

Felaket gibi görüntüler! Eski yol ortaya çıktı

"GÖLET DİYE BİR ŞEY NEREDEYSE KALMAMIŞ"

Suların tükendiğini söyleyen bölgedeki çiftçilerden Ali Sizer, "Çamgazi Göleti'nin olduğu bölgedeyiz. Artık gölet diye bir şey neredeyse kalmamış. Sular çekildi. Bu Adıyaman-Gölbaşı yolu çoğu zaman sular altında kalırdı eskiden. Biz yüzerdik. Gençler gelir yüzerdi. Ama maalesef sular bitti. Çiftçi mağdur" dedi.

Felaket gibi görüntüler! Eski yol ortaya çıktı

"DERELERDEN BİLE SU AKMIYOR ARTIK"

Çiftçilerden Cemal Mama ise, "Sulamayı işte bu baraj göletinden çekiyorduk. Küresel ısınmadan dolayı baraj göz önünde, sular çekildi. Bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz, sularımız eksik. Derelerimizden bile sular akmıyor artık. Yağmur sularıyla, kaynak sularıyla kışın birikiyordu, yazın da kullanıyorduk. Şuanda kışın bile doğru düzgün yağış yağmıyor, yok yani. Gördüğünüz yol suyun altında kalırdı yani, araçlarla dahi geçemezdiniz, komple suyun altına gömülürdü ancak bu sene göz önünde" diye konuştu.

Felaket gibi görüntüler! Eski yol ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Hava Durumu, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuraklık Yüzünden Karayolu Yeniden Göründü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 11:36:03. #7.11#
SON DAKİKA: Kuraklık Yüzünden Karayolu Yeniden Göründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.